El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros
La presidenta de l’associació de comerciants del vial en obres insta a aplicar en més aparcaments el preu que estrenarà el pàrquing de la Reforma l’1 de novembre
No hi haurà cap mena de gratuïtat de la zona blava, que és una de les peticions en les quals va insistir més l’Associació de Comerciants del carrer Guimerà de Manresa pensant en la clientela mentre duren les obres al vial, iniciades el gener passat i que, si tot va bé, s’allargaran fins a la tardor vinent. A canvi, tal com va anunciar l’Ajuntament la setmana passada, el pròxim 1 de novembre entrarà en funcionament una tarifa que, per 4,95 euros, permetrà aparcar al pàrquing de la Reforma (La Seu Centre) un màxim de 24 hores. La iniciativa ha estat molt ben valorada per la presidenta de l’associació de comerciants, Neus Uró, que reclama fer-ne «molta difusió a la comarca» i poder-la ampliar a altres aparcaments.
Uró parla del pàrquing dels Quatre Cantons i del de la Via de Sant Ignasi, que gestiona l’Ajuntament mitjançant l’empresa municipal Forum, mentre que el de la Reforma, com el de la Porxada, són concessions. De fet, si es pot aplicar el descompte en el de la Reforma, que té 350 places, va informar l’alcalde Marc Aloy, és perquè hi ha una planta que pràcticament sempre està buida que ho permet.
«Ho trobo ideal»
Pel que fa a la tarifa de la Reforma, Uró afirma que «ho trobo ideal i els vam dir que, sobretot, se’n faci ressò a escala de la comarca perquè, pel que fa a la gent de fora, estem farts de sentir que si vas a Vic pots aparcar bé. Ara, venir a Manresa podent pagar 4,95 i passar-t’hi tot el dia ja no serà una excusa, i estàs a cinc minuts del centre». Dit això, manifesta que «tant de bo que es pogués fer en més pàrquings. El de Puigmercadal té moltes deficiències i els altres van veure [l’Ajuntament] que hi ha unes franges horàries que ja s’omplen molt, però no van tancar les portes a continuar-ho analitzant per si podem ampliar-ho al dels Quatre Cantons i al de la Via de Sant Ignasi» (pàrquing Centre Històric).
Quant a la zona blava, la comerciant recorda que es va demanar que «almenys els dissabtes hi hagués una franja d’un quart hora, vint minuts o mitja hora per aparcar de franc. Mai, l’hora sencera perquè, sinó, ens aparcaran i s’hi estaran tot el dia», remarca. La resposta del consistori va ser que «s’ha calculat i suposaria unes pèrdues importants».
Insisteix en la bona notícia que suposa la tarifa que entrarà en funcionament el dia 1 de novembre. «Personalment, estic en la fase de dir que no fem les coses tan malament perquè, sinó, ens estem castigant a nosaltres mateixos».
El canvi de calendari
Sobre el fet que no comenci la fase 3 aquesta tardor com marcava el calendari de les obres perquè la fase 2 no s’ha pogut acabar ara com estava previst perquè l’empresa d’electricitat ha aprofitat que s’ha foradat el terra per passar-hi cablejat, va explicar Aloy, Uró comenta que «tots els comerciants de la fase 3 és el que demanaven». No ha calgut insistir perquè un factor extern ho ha propiciat. Dit això, expressa la preocupació que la fase 2 no s’allargui més del compte. Segons la informació que els van donar, «fins al Zara, el carrer quedarà acabat del tot i fins i tot van parlar que plantarien els arbres, però en algun lloc o altre encara quedaran forats. Els vam dir que mirin de minimitzar-los i de reduir les tanques».
La previsió és que aquesta fase 2 acabi el gener, quan començarà la 3 i, segons va afirmar el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, que tot plegat acabi la tardor de l’any vinent seguint el calendari inicial per no interferir en la campanya de Nadal del 2026.
