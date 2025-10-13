Els Mossos habilitaran un cordó policial per restringir l'accés al partit entre Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem
Les activitats dels clubs de la zona esportiva del Congost quedaran suspeses a partir de la tarda
Els Mossos d'Esquadra habilitaran un perímetre de seguretat excepcional pel partit del Baxi Manresa contra el Hapoel que es jugarà aquest dimecres al Nou Congost. D'aquesta forma, quedarà restringit l'accés a qualsevol persona no autoritzada. L’objectiu és garantir el desenvolupament del partit que, tal com es va anunciar aquest diumenge, es disputarà a porta tancada.
Fonts del club han confirmat que dins del recinte també s’aplicaran mesures de seguretat extraordinàries. A més de la seguretat privada habitual, els Mossos reforçaran la seva presència i centraran els esforços en el control dels punts d’accés. També s’han establert protocols de seguretat per als professionals dels mitjans de comunicació, que només podran accedir al pavelló si disposen d'una l’acreditació prèvia.
D’altra banda, les activitats dels clubs esportius del Nou Congost quedaran suspeses. L’Ajuntament ja ha comunicat la decisió a les directives dels clubs i aquesta tarda ho traslladarà a les famílies. Al matí encara es mantindrà l’activitat, però els entrenaments previstos per a la tarda ja no s’iniciaran.
