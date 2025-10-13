Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos habilitaran un cordó policial per restringir l'accés al partit entre Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem

Les activitats dels clubs de la zona esportiva del Congost quedaran suspeses a partir de la tarda

Exteriors del Pavelló del Nou Congost de Manresa

Exteriors del Pavelló del Nou Congost de Manresa / ARXIU/MIREIA ARSO

Laura Serrat

Laura Serrat

Manresa

Els Mossos d'Esquadra habilitaran un perímetre de seguretat excepcional pel partit del Baxi Manresa contra el Hapoel que es jugarà aquest dimecres al Nou Congost. D'aquesta forma, quedarà restringit l'accés a qualsevol persona no autoritzada. L’objectiu és garantir el desenvolupament del partit que, tal com es va anunciar aquest diumenge, es disputarà a porta tancada.

Fonts del club han confirmat que dins del recinte també s’aplicaran mesures de seguretat extraordinàries. A més de la seguretat privada habitual, els Mossos reforçaran la seva presència i centraran els esforços en el control dels punts d’accés. També s’han establert protocols de seguretat per als professionals dels mitjans de comunicació, que només podran accedir al pavelló si disposen d'una l’acreditació prèvia.

D’altra banda, les activitats dels clubs esportius del Nou Congost quedaran suspeses. L’Ajuntament ja ha comunicat la decisió a les directives dels clubs i aquesta tarda ho traslladarà a les famílies. Al matí encara es mantindrà l’activitat, però els entrenaments previstos per a la tarda ja no s’iniciaran.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
  2. Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
  3. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  4. Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
  5. El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
  6. Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
  7. Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
  8. Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals

Hisenda investiga models d'Onlyfans de la Catalunya central per defraudar impostos

Hisenda investiga models d'Onlyfans de la Catalunya central per defraudar impostos

Mesures de seguretat per al Baxi-Hapoel: un cordó policial per restringir l'accés, més Mossos i la suspensió d'altres activitats esportives

Mesures de seguretat per al Baxi-Hapoel: un cordó policial per restringir l'accés, més Mossos i la suspensió d'altres activitats esportives

Què en pensen els catalans, del servei de Rodalies? Aquesta és la nota que li posen

Què en pensen els catalans, del servei de Rodalies? Aquesta és la nota que li posen

Manresa penalitza amb 90 euros els que no facin servir els nous contenidors

Manresa penalitza amb 90 euros els que no facin servir els nous contenidors

Aquesta és la famosa cadena de cafeteries especialitzada en dònuts que s'acaba d'establir a Espanya: "Ja era hora"

Aquesta és la famosa cadena de cafeteries especialitzada en dònuts que s'acaba d'establir a Espanya: "Ja era hora"

Sant Fruitós habilita un espai d’aturada ràpida davant de l’Escola de Música

Sant Fruitós habilita un espai d’aturada ràpida davant de l’Escola de Música

Apropar les oportunitats laborals del territori als joves: Les empreses visiten els centres escolars del Solsonès i Cardona

Apropar les oportunitats laborals del territori als joves: Les empreses visiten els centres escolars del Solsonès i Cardona

Trump declara una "era daurada" per al Pròxim Orient: "El sol surt sobre una Terra Santa que per fi està en pau"

Trump declara una "era daurada" per al Pròxim Orient: "El sol surt sobre una Terra Santa que per fi està en pau"
Tracking Pixel Contents