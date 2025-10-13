Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
El petit comerç de la ciutat que no generi gaires residus tindrà una reducció de la taxa
Comencen les mesures de pressió perquè tota la ciutadania i tots els locals comercials utilitzin adequadament el nou sistema de recollida de residus, amb contenidors tancats per uns i recollida porta a porta pels altres. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Hisenda, Pere Massegú, han anunciat una taxa anual complementària de 88,22 euros per als habitatges i locals que durant un any no hagin passat a buscar la targeta i no els hagin obert cap cop.
La taxa de gestió de residus s'incrementarà un 7,6% de mitjana per acabar de cobrir el cost del servei.
Atès que algunes persones no fan servir el nou sistema de contenidors tancats i això genera un cost, perquè ha calgut reforçar les brigades per recollir les bosses a terra, s'aplica un 50% d'aquest cost a aquells ciutadans que en són els responsables. El regidor d'Hisenda va explicar que no es tracta d'una sanció sinó d'una taxa complementària.
L'Ajuntament ingressarà 610.000 euros l'any que ve més que enguany en aplicació del 7,6% d'increment mitjà del servei.
Més de 3.000 habitatges sense targeta
L'alcalde va lamentar que al voltant d'un "10% dels habitatges no han anat ni a buscar la targeta" per obrir els contenidors intel·ligents, el que equival a més de tres mil habitatges.
Aloy va afirmar que la mesura "ha de ser un incentiu perquè vagin a buscar la targeta i la facin servir. No hi ha una voluntat de recaptar sinó d'incentivar-los a que vagin a buscar la targeta, perquè sinó ja els avisem ara que tindran una penalització".
Si el 100% dels residents hi haurà una reducció de cost que perquè no caldran les brigades complementàries, van afegir. L'alcalde ha insistit que no pot ser que la gran majoria de ciutadans de Manresa utilitzin el nou sistema de gestió de residus, separin i reciclin, cosa que ha permès passar del 27% al 70% d'aprofitament de materials, i altres no. "Vull posar molt èmfasi que això ho han de pagar els que generin el problema".
Des de l'any 2025 s'imposa per Mandat de la Unió Europea que els ajuntaments cobreixin mitjançant la taxa que paguen les llars el 100% del cost del servei de recollida de residus. A més s'ha d'anar aplicant el principi de pagament per generació, el que vol dir que qui més residu genera més paga.
Afavorir el petit comerç
En aquest sentit, un altre aspecte important de les noves ordenances fiscals és que s'ha fet una revisió de la classificació dels establiments comercials aplicant com a criteri la superfície del local i el tipus d'activitat, segons el principi de pagament per generació.
D'aquesta manera s'estableix que els locals més grans i amb un producte susceptible de generar més residus (com per exemple un establiment d'alimentació) pagaran més que els locals més petits amb un producte que no genera tants residus (per exemple una joieria).
Tenint en compte aquesta nova classificació, el 39% dels establiments no patiran cap variació, el 26,5% veuran reduïda la taxa, el 21% tindran un augment i el 13,6 tindran un increment perquè han sol·licitat augmentar el nombre de bujols.
L'alcalde Marc Aloy ha afirmat que es tracta d'una modificació que fa justícia a les demandes realitzades pel petit comerç a l'hora de fer més justa la taxa.
Nova reducció
Pel que fa a les bonificacions es manté el 10% per autocompostatge i s'estableix una nova reducció del 50% per a les cases en zones rurals que tenen els contenidors a més de 300 metres.
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals
- Necrològiques del 12 d'octubre de 2025