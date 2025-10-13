Emprenedors de més de 65 anys expliquen a Manresa la seva experiència
Compartiran els seus projectes iniciats després de l’etapa laboral a la taula rodona ‘Projectes +65’
REGIÓ7
L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages han organitzat pel dijous 16 d’octubre la taula rodona ‘Projectes +65’, una oportunitat per escoltar l’experiència de cinc personalitats de Manresa i comarca que han iniciat projectes durant la jubilació. L’objectiu és que amb les seves aportacions inspirin i engresquin altres persones grans que han deixat enrere l’etapa laboral a tirar endavant projectes que els motivin i amb els quals puguin aportar valor a la societat. La taula rodona, emmarcada en les activitats del Dia Internacional de les Persones Grans, es farà a les 18 hores a la sala d’actes de l’Institut Lluís de Peguera.
Les persones convidades en aquesta segona edició de ‘Projectes +65’ són Magda Esquius i Ros, mestra i psicopedagoga jubilada de Súria, que té 41 anys d'experiència en l'ensenyament i amb un fort compromís social. Actualment, es dedica a la recuperació de la memòria històrica, especialment sobre l’escola de Súria durant la guerra. També Roser Rojas Simats, mestra jubilada amb 40 anys d’experiència, apassionada pel dibuix, la pintura i el teatre, que ha estat involucrada en projectes educatius innovadors i creatius. Ara es dedica a la literatura infantil, juvenil i a la recuperació de la memòria històrica, amb diverses publicacions recents.
També hi serà Jaume Illa Antich, llicenciat en Documentació i professor de llengua catalana, que compta amb una trajectòria professional al Departament d’Educació i a la Diputació de Barcelona. Apassionat pel patrimoni natural i cultural, va crear Santpedor.info i va ser coautor del llibre Santpedor desaparegut.
Glòria Ballús Casòliva és doctora en Musicologia i professora superior de piano i pedagogia musical. Va ser cap de Protocol de l'Ajuntament de Manresa fins a l'octubre del 2016. Durant la seva trajectòria professional va rebre diversos reconeixements com ara el Premi Nacional Aureli Capmany (1983) i el Premi Lacetània del Centre d'Estudis del Bages (1993), i, en el camp de l'etnomusicologia, va fer diferents treballs de recerca al Bages.
Completarà la taula rodona, Jaume Puig Ibáñez, professor de català, expresident d'Òmnium Bages, i expert en lingüística. La seva trajectòria inclou estudis de Filologia Catalana, la publicació de llibres sobre els parlars del Bages i l’Alta Segarra, i articles mensuals sobre el lèxic manresà.
Iniciatives creatives posteriors
Els i les ponents explicaran la seva vida professional, però faran especial èmfasi en les iniciatives creatives posteriors: alguns s’han dedicat a l’escriptura, altres a la il·lustració, a la pintura o a altres disciplines artístiques.
La taula rodona, conduïda per Marc Marcè Casaponsa, es presenta com un espai per reflexionar sobre el projecte personal durant jubilació i com les persones grans poden continuar aportant valor a la societat a través de les seves passions i talents. Es tracta d’una jornada inspiradora per a totes les persones de Manresa i comarca, especialment aquelles que busquen noves formes de reinventar-se personalment i professional en la maduresa. Aquest espai busca obrir un debat sobre com envellim i els projectes que poden sorgir quan s’acaba una carrera professional.
L’entrada és lliure i gratuïta.
