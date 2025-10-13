Mans Unides organitzarà a Manresa el tretzè Berenar Solidari el 24 d'octubre
L'esdeveniment serveix per recollir aportacions a aquesta ONG, que lluita contra la fam i el subdesenvolupament
Regió7
El pròxim divendres dia 24 d'octubre a les cinc de la tarda tindrà lloc el Berenar Solidari de Mans Unides a Manresa. Serà la tretzena edició d'aquest esdeveniment, que serveix per recollir aportacions per aquesta ONG, que lluita contra la fam i el subdesenvolupament. L'àpat se celebrarà a les cinc de la tarda a local del Casal de l'Església, situat a la cantonada del carrer de l'Era del Firmat amb la carretera de Vic.
El donatiu mínim per participar-hi, com ja va ser el cas l'any passat, serà de sis euros. Si no es pot assistir al berenar, igualment es pot fer un donatiu a la comarcal de Manresa de Mans Unides. L'any passat, el donatiu es va destinar al projecte de "Millora de la situació sanitària i econòmica de quinze poblats tribals de Jharkhand", a l'Índia.
El berenar solidari de Mans Unides s'organitza a Manresa des de l'any 2012 per recollir aportacions a aquesta ONG que lluita contra la fam i el subdesenvolupament. Mans Unides és una organització no governamental per als països en desenvolupament (ONGD) de l'Església catòlica, formada per voluntaris i voluntàries. La seva finalitat és la de lluitar contra la fam, la pobresa, el desenvolupament i les causes que les provoquen.
