El tram del carrer Sant Antoni Maria Claret de Manresa recupera el doble sentit
Des d'aquest dilluns al migdia, els vehicles ja poden circular pel vial en direcció cap a la carretera de Santpedor
S'han retirat les tanques que van posar per reurbanitzar una vorera, que ara és arbrada, en el marc de les obres de la promoció de pisos Nova Alcoholera
Des d'aquest dilluns al migdia, els vehicles ja poden circular pel tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa en direcció a la carretera de Santpedor, que el juny passat va quedar restringit a un únic sentit de circulació per les obres de reurbanització de la vorera de la banda on s'han aixecat els blocs de pisos de la promoció Nova Alcoholera.
Des del juny passat, els vehicles només podien passar per aquest tram del vial d'entrada des de la carretera de Santpedor cap al carrer del Pare Clotet, però no de sortida. Avui, a l'hora de dinar, després que els operaris de les obres han apartat les tanques que hi havia al carril de la calçada per on no es podia passar, els primers vehicles hi han començat a circular. L'obertura també serveix per apreciar com ha quedat la nova vorera lligada a les obres de la Nova Alcoholera, arbrada i amb la parada del bus definitiva, que encara no s'utilitza.
L'empresa responsable de les obres va penjar divendres passat un cartell (anònim, sense el nom de la constructora o de l'Ajuntament) davant dels aparcaments de motos que hi ha al tram del Sant Antoni Maria Claret venint del carrer de la Indústria. Avisava que, a partir d'avui dilluns, temporalment, s'ocuparien places d'aquest aparcament i demanava als usuaris que no hi aparquessin les motos. Finalment, s'ha ajornat aquesta restricció, que ha de servir per fer millores al pas de vianants que queda just davant del Centre Mèdic del Bages (CMB). Segons ha informat l'Ajuntament, demanat per aquest diari, l'actuació s'ha acabat ajornant perquè s'ha espatllat un semàfor i no s'ha pogut fer. Quan s'arregli el semàfor, es farà.
