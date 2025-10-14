El 7è Congrés sobre Alteracions de Conducta d’Ampans i Althaia posarà el focus en la prevenció
Se celebrarà els dies 23 i 24 d’octubre a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i comptarà amb la participació d’experts de reconegut prestigi internacional
Regió7
La prevenció serà l’eix central de la setena edició del Congrés sobre Alteracions de Conducta que organitzen conjuntament Ampans i la Fundació Althaia amb la col·laboració de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC i Althaia. L’esdeveniment se celebrarà els dies 23 i 24 d’octubre a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i comptarà amb la participació d’experts de reconegut prestigi internacional.
L’abordatge dels trastorns de conducta en persones amb discapacitat intel·lectual requereix una mirada transversal que integri coneixement científic, experiència professional i sensibilitat humana. En aquest context, la prevenció és una eina clau per anticipar dificultats, reduir riscos i generar entorns de convivència més saludables, inclusius i respectuosos amb la diversitat i, en definitiva, per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
El congrés serà un espai de trobada per a professionals de diferents àmbits, que durant dues jornades debatran sobre estratègies preventives en l’abordatge dels trastorns de conducta en la discapacitat intel·lectual al llarg de tot el cicle vital, des de la infantesa fins a l’edat adulta i l’envelliment. La primera jornada tindrà un format de tallers i, la segona, de conferències i taules rodones.
Els noms del congrés
Entre els ponents del congrés hi haurà Mary Louise Hemmeter, professora d’Educació Especial a la Universitat de Vanderbilt (Estats Units), que centra la seva investigació en la instrucció eficaç, el desenvolupament socioemocional, les conductes desafiadores i la formació docent. També Mara Dierssen Sotos, reconeguda neurobiòloga i divulgadora científica especialitzada en la síndrome de Down i altres trastorns del neurodesenvolupament com la síndrome X fràgil.
A més, hi prendrà part Cristina Urbano Caldero, treballadora social de l’Institut d’Assistència Sanitària de Girona; Laia Salat Foix, psicòloga i assessora escolar a la Fundació Adana; Beatriz Mena Pujol, mestra d’educació especial i psicopedagoga que dirigeix la Fundació Adana i que està especialitzada en Trastorns del neurodesenvolupament, de l’aprenentatge i de la conducta; Irene Mademont Soler, doctora en Biologia que compta amb una sòlida trajectòria en l’àmbit del diagnòstic genètic; Natàlia Díaz Calleja, psicòloga de la Residència Til·lers de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona; Rosa Padilla Petreñas, treballadora social de la mateixa residència, i de Cristina Pardo Bustamante, metgessa de la Unitat Ambulatòria de Demències i de la Unitat de psicogeriatria de l’Hospital Sant Andreu de Manresa.
El congrés s’adreça especialment a professionals dels àmbits de la salut, l'ensenyament i l'atenció directa, així com a persones amb discapacitat i/o malaltia mental i les seves famílies.
Les persones interessades poden inscriure’s en aquest enllaç i consultar el programa complet aquí.
Aliança estratègica
Amb l’objectiu de millorar la salut mental i les alteracions de conducta de les persones amb discapacitat intel·lectual, afavorir la seva autonomia i la seva qualitat de vida, Ampans i Althaia compten, des de fa anys, amb una aliança estratègica que els permet treballar de manera coordinada i integral en l’atenció, la investigació i la docència.
Aquest model de treball, que ha suposat un impacte positiu per a aquestes persones, s’ha convertit en un referent i en un clar exemple de treball en xarxa en l’àmbit social i sanitari.
El treball conjunt d’ambdues institucions també ha permès oferir, des de fa més de deu anys, el Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Aquesta és una formació que capacita els professionals per a dissenyar i aplicar intervencions biopsicosocials a persones amb discapacitat intel·lectual que presenten trastorns de la conducta i malalties mentals.
