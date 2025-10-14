Boicot ICL, Arran Manresa i el SEPC convoquen per demà una manifestació a la Plaça Catalunya
La concentració serà a les 8 del matí, i precidirà la que tindrà lloc a les 4 de la tarda, amb l'objectiu d'impedir que es disputi el Baxi-Hapoel de Jerusalem
El pla de pau entre Israel i Hamàs firmat aquest dilluns a la cimera de líders mundials de Sharm al-Sheik inclou l’entrada d’ajuda humanitària i l’alliberament dels captius a la Franja de Gaza, però no ha servit per desconvocar les manifestacions que se celebraran demà arreu de Catalunya. A Manresa, la jornada de concentracions per denunciar la mort de 66.000 palestins i 2.000 israelians en dos anys començarà a les 8 del matí a la Plaça Catalunya. La concentració l'han impulsat la plataforma Boicot ICL, Arran Manresa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
Tot i l’avenç de les negociacions de pau, els sindicats i les entitats convocants adverteixen que cal continuar pressionant fins que hi hagi una solució política permanent per a l'alliberament dels palestins "i tots els pobles oprimits del món" s'afirma al vídeo compartit a xarxes socials on es convoca als manifestants. El SEPC ha proposat que els estudiants que s'adhereixin a la convocatòria quedin a tres quarts de vuit a les portes des dels seus centres per desplaçar-se plegats fins a la Plaça Catalunya.
Més protestes a les quatre de la tarda
Aquesta concentració se suma a la que ja estava anunciada amb anterioritat que tindrà lloc a partir de les quatre de la zona del Congost. Una manifestació contrària a la celebració del partit de bàsquet entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem, que es farà a porta tancada, i que compta amb la participació de diversos col·lectius, com els ja esmentats, el Moviment popular de Manresa, les Estructures Populars Manresa, l'Ateneu Popular la Sèquia o Acció Lila.
