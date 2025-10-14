Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
Critiquen l’Ajuntament per permetre que es celebrés el darrer espectacle a la plaça Major per les molèsties que els va provocar durant el cap de setmana en comparació amb el poc rendiment que els genera la fira actualment
La darrera edició de la Fira Mediterrània a Manresa ha estat un èxit, però hi ha qui no en fa una lectura tan positiva. Àngels Vall i Jaume Capdevila, responsables fa deu anys del bar-restaurant Do ut des de la plaça Major, han lamentat que «no ens ajuda com abans i a sobre ens perjudica» i han criticat l’Ajuntament per «permetre-ho». Tenen el suport de l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, i de l’Associació de Veïns del Barri Antic.
Diumenge a la nit, després de l’espectacle de cloenda de la fira a la plaça Major, Vall va penjar cartells a la façana del seu negoci amb missatges com «Barri vell anul·lat per la Fira Mediterrània», «L’Ajuntament mata el comerç» i «RIP». La restauradora comenta que, quan va començar la fira, «era molt bona per fer calaix pel moviment de gent que portava», però que «cada any ha anat baixant». Montse Zurita, de l’herboristeria del carrer de Sant Miquel, coincideix amb ella. «Abans, amb els espectacles que venien a la plaça, circulava molta gent i el comerç ho notàvem». Ara, diu, pràcticament no hi va cap espectacle itinerant. «Hi ha molta diferència». De gent i, en conseqüència, de calaix, assegura.
Des de divendres a la nit
Vall explica que, enguany, l’espectacle de cloenda de diumenge, no només no els va ajudar sinó que els va complicar la vida. «A partir de divendres a les 12 de la nit ens van dir que els tres restaurants de la plaça havíem de plegar les terrasses. Dissabte al matí van començar a muntar i vam haver de posar les taules i cadires als espais que ens van deixar». Capdevila hi afegeix que aquest dia «van assajar fins a la 1 de la matinada amb música i fum, i la gent que hi havia a les poques taules que teníem va haver marxar». L’endemà, diumenge, van haver de tancar entre les 8 i 2/4 de 10 del vespre perquè els van posar unes tanques al davant que impedien que la gent pogués accedir al seu negoci. A més, comenten, sense cap avís previ, com ara cartells penjats a les portes, «hi ha veïns a qui no van deixar arribar a casa seva mentre feien l’espectacle i els van fer esperar vint minuts». Anna Martínez, presidenta de l’ens veïnal, va ser un d’ells.
Josep Tobeña, president del comerç del sector, comenta que Vall i Capdevila ja fa molts anys que es queixen del perjudici que els generen els actes que es fan tot sovint a la plaça Major perquè, com que l’escenari no pot quedar davant de l’entrada principal de l’ajuntament, el posen a la banda on són ells, la qual cosa els suposa haver de renunciar tot sovint a la meitat de les taules que tenen a l’estiu. «Sempre s’han queixat i han presentat instàncies, però no han servit mai per res», constata.
