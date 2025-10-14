Detenen un home per fugar-se després d'increpar agents de la Policia Nacional durant una inspecció de treball al carrer Sobrerroca
La policia ha comprovat que el detingut tenia fins a cinc identitats falses i prèviament havia estat expulsat del país per la seva situació irregular
La Policia Nacional de Manresa ha detingut un home per fugar-se després d'increpar els agents del cos policial durant una inspecció que s'ha dut a terme aquest migdia en dos establiments del carrer Sobrerroca.
Els fets han tingut lloc pels volts de dos quarts de dotze del migdia, quan un grup s'ha acostat fins als locals on s'estava duent a terme el registre per part d'Inspecció de Treball i amb el suport de la Policia Nacional. Segons el relat policial, durant la inspecció, el grup ha començat a increpar els agents per impedir que desenvolupessin la seva tasca. En el moment que la policia els han volgut identificar, un d'ells s'ha resistit i ha fugit del lloc.
En aquest moment, s'ha activat un dispositiu de recerca que també ha mobilitzat la Policia Local i Mossos d'Esquadra fins a la zona. Finalment, l'han localitzat i el fugat ha quedat detingut per un delicte de desobediència i resistència a l'autoritat. En detenir-lo, els agents han comprovat que l'home tenia fins a cinc identitats falses i que prèviament havia estat expulsat del país per la seva situació irregular.
