L’Ajuntament confia en el Pla de Barris per redreçar el Centre Històric de Manresa: 25 milions per rehabilitar edificis i reubicar serveis socials
El govern presenta projectes per valor de 25 milions per promoure la rehabilitació d’habitatges i accions socials
El Pla de Barris que impulsa la Generalitat de Catalunya és una oportunitat històrica per redreçar el Centre Històric de Manresa. Per això l’Ajuntament ha presentat al govern una proposta de màxims per accedir als ajuts que contempla el pla i que han de servir per regenerar el nucli antic de la ciutat en tots els àmbits, sobretot en el de l’habitatge, però també en accions sociocomunitàries i de transició ecològica.
Aquest dimecres acaba el termini perquè els ajuntaments presentin les seves propostes a la Generalitat, que a finals d’any haurà de decidir qui entra en aquesta primera convocatòria del Pla de Barris i qui no. La proposta de l’Ajuntament de Manresa preveu arribar als 25 milions d’inversió, el màxim previst, dels quals la meitat els aportaria el govern català i l’altra meitat el consistori Manresa. L’ha presentat aquest dimarts l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat de la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs; la de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero; i el regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso.
L’habitatge és la prioritat número u de la proposta que presenta Manresa perquè, segons Aloy, el primer pas per regenerar el Centre Històric és afavorir que la gent hi arreli, i això només s’aconsegueix si hi ha habitatge. Amb dos tipus d’actuacions: Per una banda, rehabilitacions integrals promogudes per l’Ajuntament al carrer Sant Miquel 14, edifici propietat de l’Ajuntament, i al carrer Sobrerroca, 29-31, que el consistori preveu adquirir. La resta d’actuacions, en l’enfilall que va de la plaça Valldaura al carrer Hospital, es promouria la rehabilitació d’edificis d’habitatges amb els propietaris o amb promotores. “Cal estendre la passió per la rehabilitació, i que s’escampi”, ha assegurat el regidor Alonso. Es preveu que les actuacions podrien beneficiar 270 habitatges.
El projecte que presenta l’Ajuntament també preveu obres físiques que suposarien una reubicació de serveis socials com els d’atenció a la infància i joventut o el SIAD, i la potenciació d’accions sociocomunitàries per promoure la cohesió social, la reducció de les desigualtats o l’economia i treball, ha comentat la regidora Homs.
Un tercer apartat del Pla de Barris contempla accions per lluitar contra el canvi climàtic. Segons Romero, per fer una ciutat i un Centre Històric més sostenible.
A finals d’any la Generalitat anunciarà uns municipis entren en la primera convocatòria d’un Pla de Barris que per Manresa va suposar la inversió de 16 milions el 2004, quan l’aleshores govern de Pasqual Maragall va impulsar la seva primera edició. Ara el govern català l’ha tret del calaix per promoure la regeneració dels barris de Catalunya que requereixen una atenció especial.
