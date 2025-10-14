Les obres de la seu de la Generalitat a Manresa comencen als despatxos
La primera pedra es va posar dissabte, però ahir encara no hi va haver moviment al solar
Tot i que ahir era la data anunciada per a l’inici de les obres de construcció del nou edifici de la Generalitat a la Catalunya Central, que dissabte va portar a Manresa el conseller de Presidència, Albert Dalmau, per posar la primera pedra, al solar on s’aixecarà no hi va haver moviment. Fonts de la Generalitat van informar que s’havia de signar l’acta de replanteig i que, després, sempre hi ha uns dies de feina de despatx per revisar-ho tot abans d’entrar en matèria.
Després de les fases d’enderroc i de les excavacions arqueològiques, amb un cost d’1,5 milions d’euros, les obres que començaran ara a l’illa de cases entre els carrers de Galceran Andreu i de la Codinella, la Baixada de la Seu i el parc de la Seu, tindran un cost de 22,5 milions. S’han dividit en dos lots. El primer, adjudicat a l’UTE Certis Obres i Serveis SA i a la manresana Cots i Claret SL, per 16,5 milions, amb IVA i, el segon, corresponent a les instal·lacions, a Elecnor Servicios y Proyectos SAU, per 6 milions, també amb IVA.
De 250 a 350 treballadors
La durada prevista de les obres és de 30 mesos i el nombre de persones que treballaran a la nova seu s’enfila a les 350, una xifra superior a les 250 que s’havia dit sempre inicialment que implicarà fer alguns ajustaments en la distribució i aplicar una política (habitual en tots els edificis de la Generalitat) de lloc no assignat que permeti ampliar la capacitat de l’edifici, detallen les fonts de la Generalitat.
