L'Escola Agrària de Manresa mostra la seva agricultura ecològica en una visita guiada
La convocatòria és gratuïta i es farà aquest divendres, dia 17 d’octubre, de les 5 a les 6 de la tarda
Les persones que hi vulguin assistir es poden inscriure al web de la Setmana Bio, dins la qual s'inclou
Redacció
L’Escola Agrària de Manresa obrirà les portes de la seva finca a can Poc Oli per oferir un itinerari divulgatiu que descobrirà les característiques i els avantatges de la producció agrària ecològica. La convocatòria és gratuïta i es farà aquest divendres, dia 17 d’octubre, de 5 a 6 de la tarda. L’activitat s’emmarca en la celebració de la Setmana Bio, un esdeveniment convocat per la Generalitat de Catalunya per difondre els valors de la producció ecològica i apropar-los a la ciutadania.
El recorregut
Entremig de les parcel·les agràries de can Poc Oli, diferents tòtems interactius i panells divulgatius donen les claus de què és l’agricultura ecològica i en quines metodologies es basa. El primer d’ells tracta de l’interès de les rotacions i la diversitat dels cultius, la conservació de les varietats locals i la gestió de l’entorn de la finca per contribuir a augmentar la fauna auxiliar i els pol·linitzadors.
Un segon panell es fixa en la relació entre la fauna, les plagues i malalties i els preparats que es poden utilitzar per tenir cura de la gestió sanitària. La gestió de les herbes espontànies i el paper que tenen en la millora del sòl és el tema d’un tercer tòtem interactiu. Un darrer panell aborda la reutilització dels residus orgànics per a l’elaboració del compost i les tècniques per aconseguir-lo de manera òptima; una sonda permet conèixer la temperatura de la pila de compost més propera i analitzar en quin estadi està.
L’itinerari divulgatiu de l’agricultura ecològica és un recurs pedagògic de l’Escola Agrària de Manresa, especialitzada en aquest sistema productiu i centre educatiu referent entre la xarxa de les escoles agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les persones que vulguin assistir al recorregut guiat per la finca can Poc Oli, es poden inscriure en aquest enllaç de la pàgina web de la Setmana Bio.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més
- El comerç del carrer Guimerà de Manresa aprova la tarifa per poder aparcar tot un dia per 4,95 euros