Manresa il·luminarà la façana de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de la Mort Perinatal
L'acció, que tenyirà de lila el consistori, pretén valorar l'esforç de les famílies per fer visible aquest tipus de defunció
Regió7
La façana de l'Ajuntament de Manresà s'il·luminarà demà de color lila per commemorar el Dia Internacional de la Mort Perinatal. Una iniciativa que cerca reivindicar l'esforç que fan moltes entitats i famílies per fer visible la mort gestacional, perinatal, neonatal i infantil. El color lila tenyirà el consistori entre un quart i cinc minuts de vuit de la tarda i dos quarts d'onze de la nit.
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament pretén ser un pilar de suport perquè el traspàs dels fills sigui reconegut i no quedi en l'oblit. Amb aquest mateix objectiu, fa gairebé tres anys es va inaugurar "L'arbre dels records" al Cementiri Municipal de Manresa, un espai amb la finalitat d'honorar aquells nadons que van morir durant l'etapa gestacional o poc després de néixer.
Una instal·lació que contribueix a oferir un espai per al dol, l'acompanyament i el suport a totes les famílies afectades per aquestes pèrdues, unes defuncions que sovint es passen per alt, però que afecten igualment les famílies. Aquest espai al cementiri el va impulsar l'Associació Little Stars de la Catalunya central i va ser aprovada per unanimitat de tots els grups al ple.
