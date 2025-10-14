La tecnologia per vigilar mobilitzacions com la convocada al Congost és cada cop més futurista
El Departament d'Interior forma part d'un ambiciós projecte europeu per ajudar la policia amb intel·ligència artificial d'última generació
Els agents de diferents cossos i unitats, els vehicles policials terrestres o els helicòpters són els elements de seguretat més fàcils d'identificar en accions de protesta com la convocada per a la tarda de demà a Manresa, abans del partit que disputaran a porta tancada al pavelló del Nou Congost l'equip local, el Baxi, i el Hapoel de Jerusalem.
Però els Mossos d'Esquadra, que ja han confirmat que tancaran el perímetre del complex esportiu de la capital del Bages, empren altres mitjans i mètodes en la seva estratègia de vigilància i manteniment de l'ordre públic. Un dels més habituals és l'encarnat pels efectius de paisà que es mouen entre activistes i manifestants. D'aquesta manera tracten d'evitar incidents violents o avortar-los abans que es tornin greus.
Un altre aspecte fonamental en aquestes operacions és la tecnologia. A vegades com la que es donarà demà a Manresa, els experts rastregen les comunicacions entre organitzadors i participants. Dins dels marges de la llei, treballen sobre tota mena de suports i plataformes, des de xarxes socials fins a serveis de missatgeria instantània.
La intenció és la mateixa que en el cas dels policies camuflats: observar sense cridar l'atenció, passant tan inadvertits com sigui possible. Aquesta és una de les raons que expliquen que els principals interessats a disposar dels detalls sobre el desplegament de demà, el club i l'Ajuntament, encara n'ignorin la concreció.
L'interès del Departament d'Interior de la Generalitat per l'ús de les noves eines digitals és màxim. De fet, la crida per a demà al Congost coincideix en el temps amb la conclusió d'un ambiciós projecte de recerca sobre aquest assumpte que ha estat finançat amb 3.725.130 euros per la Comissió Europea (CE) i que s'ha basat en la col·laboració de socis de nou països del continent.
El 100% del cost que ha suposat per al Govern català aquesta investigació, liderada pel College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth, a Irlanda, ha estat subvencionat per la CE. El personal vinculat a la iniciativa forma part de la Direcció General de la Policia i el Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.
Els responsables han estat desenvolupant durant els darrers 36 mesos, entre novembre de 2022 i octubre de 2025, mètodes d'intel·ligència artificial d'última generació per satisfer les necessitats de les autoritats policials, "seguint un enfocament ètic per al disseny", com aclareixen.
Un altre objectiu és "implementar les millors pràctiques en l'adquisició, el tractament i les dades emmagatzematge", complint els requisits legals, per a les tasques policials. Les administracions de tots els països d'aquest consorci europeu són conscients que hauran de formar els seus agents per a un context en transformació permanent.
Un informe d'Amnistia Internacional indicava que l'Estat espanyol és un dels territoris on s'empra de manera més intensiva la tecnologia per supervisar les mobilitzacions socials o polítiques. Els autors de l'estudi, que va ser presentat l'any passat, vinculen aquest factor a un excés de zel per part dels governants, la qual cosa, a parer seu, pot perjudicar la democràcia.
