Agenda de l'Arxiprestat de Manresa: del Dia de la Seu al Mil·lenari Jove a Montserrat
La Capella de Música de la Seu participarà en el res del rosari solemne dins de l'Any jubilar i en la missa de Dedicació de la Basílica
El 25 d'octubre s'ha convidat els joves de totes les diòcesis catalanes i de les Illes Balears a celebrar el mil·lenari de la muntanya santa
L'Arxiprestat de Manresa organitza fins a final d'aquest mes d'octubre diversos actes, entre els quals hi ha un concert al restaurat orgue de la basílica de la Seu amb motiu del Dia de la Seu, i una anada a Montserrat per celebrar el Mil·lenari Jove, una jornada de fe, cultura i festa per celebrar els mil anys d'història de la muntanya santa.
Aquest divendres, dia 17 d'octubre, a les 8 del vespre, la basílica de Santa Maria, la Seu, acollirà un concert d'orgue dins del Dia de la Seu i del Cicle d'Orgue Magí Pontí, a càrrec de Berenguer Montserrat.
Dissabte, dia 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, també al temple manresà, es farà el res del rosari solemne dins de l'Any jubilar; cantat i resat. Hi participarà la Capella de Música de la Seu.
L'endemà, diumenge, 19 d'octubre, a les 11 del matí, se celebrarà una missa solemne de la Dedicació de la Basílica, amb l'acompanyament de la Capella de Música de la Seu. Seguidament, es podrà fer una visita lliure al temple.
El divendres, 24 d'octubre, a les 5 de la tarda, hi haurà el berenar solidari de Mans Unides al Casal de l'Església. El donatiu mínim és de 6 euros.
Jovent de totes les diòcesis
El dissabte, 25 d'octubre, tindrà lloc el Mil·lenari Jove de Montserrat, adreçat a joves de totes les diòcesis catalanes i de les Illes Balears. Se sortirà amb autocar des de Ripoll, Manlleu, Vic, Manresa i Igualada (preu de l'autocar, 10 euros) i es farà la pujada a peu al monestir des de Collbató. El pelegrinatge és lliure, l'acollida amb confessions es farà a les 11 del matí i, a 2/4 d'1 del migdia, se celebrarà l'eucaristia, seguida de videomapping, visita a la Mare de Déu i dinar (lliure).
El dijous, 30 d'octubre, a 2/4 de 9 del vespre, s'ha organitzat la conferència Una visió cristiana de l'estalvi i del deixar herència: Testimoni bíblic i qüestionaments actuals, al Casal de l'Església.