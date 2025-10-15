El barri de Valldaura serà la propera parada de ‘l’Alcalde de Manresa als Barris’, el 22 d’octubre
Visitarà centres educatius, sanitaris, entitats, comerços i comunitats de veïns
REGIÓ7
L’alcalde de Manresa Marc Aloy Guàrdia dedicarà la jornada a visitar el barri de Valldaura acompanyat del regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco. Serà el marc de la iniciativa ‘L’alcalde als barris’
El proper 22 d’octubre, l’alcalde de Manresa Marc Aloy Guàrdia i el regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, dedicaran la jornada a visitar el barri de Valldaura. Serà en una nova edició de ‘L’Alcalde als Barris’, una iniciativa que permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora provinents de les persones del barri.
Trobada oberta a tota la ciutadania
Des de primera hora del matí, l’alcalde visitarà diferents equipaments de Valldaura, com centres educatius o sanitaris, entitats i comerços i també farà visites a comunitats de veïns i veïnes. A les 17.30 h, l’alcalde i el regidor mantindran una trobada oberta a tota la ciutadania del barri al local de La Nostra Llar de Valldaura (c/ Dos de Maig, 26-28).
Aquesta serà la setena visita de tot un dia que l’alcalde Marc Aloy fa a un barri de la ciutat, sempre amb molt bona acollida. Des que aquesta iniciativa es va posar en marxa, el febrer del 2024, Aloy ha estat, durant tot un dia, als barris de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada i el Poble Nou.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Descobreixen a Montserrat el manuscrit d'un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Cristòfor Colom
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- Ferit greu un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a Sant Salvador de Guardiola