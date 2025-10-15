El Congost, blindat abans del Baxi-Hapoel: arriben més Mossos mentre els piquets esperen reforços d'altres punts de Catalunya
Durant el matí s'han viscut diferents moments de tensió entre la policia catalana i els manifestants.
Els jugadors arribaran en furgonetes i de forma esglaonada
Segueix en directe la vaga del 15 d'octubre per Palestina
A poques hores de l'inici del partit a porta tancada entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem la zona del Congost de la capital del Bages es troba blindada per les forces de seguretat, mentre piquets pro palestins han anat prenent posicions per intentar evitar que el matx se celebri. Ambdues parts han protagonitzat moments de tensió durant el matí i totes dues, també, es preparen per rebre reforços. Quant a l'arribada dels jugadors, es farà en furgonetes sense identificar i de forma esglaonada, segons ha pogut saber Regió7.
A les 8 del matí, dues-centes persones s'han trobat a la plaça de Catalunya seguint la crida de Boicot ICL, Arran Manresa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Se'ls ha anat afegint gent i s'han repartit en dos grups per tallar l'eix Transversal i la C-55, mentre un tercer es dirigia ja cap a la zona del Congost. Aquí, des de primera hora del matí, els Mossos d'Esquadra ja havien habilitat un perímetre de seguretat excepcional. D'aquesta forma, ha quedat restringida l'accés a qualsevol persona no autoritzada.
Al llarg del matí s'han viscut dos moments de tensió entre protestants i forces de seguretat. Un, quan els han aturat i carregat contra un grup de persones que es trobava al darrere de Mémora, a tocar del camí del Suanya. A conseqüència de les càrregues i el dispositiu policial desplegat, diversos vehicles han quedat atrapats al polígon i no podien sortir.
Cap a les 12 del migdia, a l'avinguda de l'Esport de Manresa, integrants del grup de manifestants que es troben bloquejant la rotonda han discutit amb alguns camioners més que s'havien desviat i han quedat rodejats. Finalment, s'ha deixat passar tant camions com vehicles de treballadors, però cotxes de particulars han quedat encallats.
Tot i que a les 2, els piquets continuaven bloquejant els accessos al Nou Congost, molts dels concentrats han aprofitat per dinar i descansar abans d'una fase de mobilització. A partir de les 16.30 hores està previst que s’hi afegeixin més persones, també arribades de fora de Manresa, per protestar contra el partit del Hapoel. Des de llavors, segons han informat fonts de l'organització, els piquets valoraran noves accions.
Per part dels Mossos, prop d'una desena de furgonetes de la Brimo han arribat a aquesta mateixa hora des del Vallès per reforçar el dispositiu policial.
