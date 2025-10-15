Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Imatge insòlita al Congost: el bloqueig policial ho deixa tot desèrtic

Els clubs que habitualment entrenen a la zona s'han vist obligats a aturar l'activitat aquesta tarda

Laura Serrat

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

El cordó policial desplegat aquest dimecres per evitar que manifestants pro palestins s'apropin al pavelló del Nou Congost i boicotegin el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem ha deixat una imatge insòlita, de buidor i calma en les instal·lacions esportives de tota la zona, habitualment plenes d'esportistes cada tardes.

L’Ajuntament de Manresa ja va comunicar dilluns la decisió de suspendre tots activitats esportives previstes per aquesta tarda al Congost i així ho va traslladar a les directives dels clubs afectats. D'aquesta manera, avui, dimecres, els camps de futbol, la pista d'atletisme i les altres zones d'entrenament són ben buides.

Tampoc hi ha moviment a l'entorn del Nou Congost, pàrquing inclòs. Només personal vinculat al Baxi Manresa, al partit -que es disputarà a porta tancada-, premsa i agents de seguretat són a la zona, mentre s'espera l'arribada dels jugadors. Segons ha pogut saber Regió7, ho faran en furgonetes i no en autobús com és habitual.

