Imatge insòlita al Congost: el bloqueig policial ho deixa tot desèrtic
Els clubs que habitualment entrenen a la zona s'han vist obligats a aturar l'activitat aquesta tarda
El cordó policial desplegat aquest dimecres per evitar que manifestants pro palestins s'apropin al pavelló del Nou Congost i boicotegin el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem ha deixat una imatge insòlita, de buidor i calma en les instal·lacions esportives de tota la zona, habitualment plenes d'esportistes cada tardes.
L’Ajuntament de Manresa ja va comunicar dilluns la decisió de suspendre tots activitats esportives previstes per aquesta tarda al Congost i així ho va traslladar a les directives dels clubs afectats. D'aquesta manera, avui, dimecres, els camps de futbol, la pista d'atletisme i les altres zones d'entrenament són ben buides.
Tampoc hi ha moviment a l'entorn del Nou Congost, pàrquing inclòs. Només personal vinculat al Baxi Manresa, al partit -que es disputarà a porta tancada-, premsa i agents de seguretat són a la zona, mentre s'espera l'arribada dels jugadors. Segons ha pogut saber Regió7, ho faran en furgonetes i no en autobús com és habitual.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»