Itinerari a Manresa pels espais d’oci, de treball, de resistència i de repressió del franquisme
ERC reivindica la memòria democràtica amb una activitat participativa i de proximitat
Redacció
El proper dissabte 18 d’octubre, ERC Manresa organitza una activitat oberta a tota la ciutadania per aprofundir en la memòria democràtica local, a través d’un recorregut històric pels espais i testimonis que van marcar la vida de la ciutat durant el franquisme.
La proposta s’iniciarà a dos quarts de cinc de la tarda al claustre del Museu del Barroc de Catalunya, on els participants podran gaudir d’una visita guiada a l’exposició “L’Assemblea del Bages: una pionera oposició democràtica al franquisme”.
Itinerari guiat
Tot seguit, s’emprendrà un itinerari guiat pels carrers de Manresa, per descobrir els espais d’oci, de treball, de resistència i de repressió que van configurar la vida ciutadana d’aquells anys. El recorregut finalitzarà a la Plana de l’Om, amb la visita a la mostra “El franquisme a Manresa 1939-1975. Resistència i repressió”.
L’activitat comptarà amb el guiatge i els testimonis de tres persones que coneixen de prop aquell període i el context local: Ignasi Perramon, Josep Huguet i Ramon Fontdevila, que aportaran una visió vivencial i documentada d’aquells anys de transformació i lluita per les llibertats.
Amb aquesta iniciativa, ERC Manresa reafirma el seu compromís amb la recuperació i divulgació de la memòria democràtica, des d’una perspectiva participativa i pedagògica.
L’activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del correu manresa@esquerra.cat.
