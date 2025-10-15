Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Itinerari a Manresa pels espais d’oci, de treball, de resistència i de repressió del franquisme

ERC reivindica la memòria democràtica amb una activitat participativa i de proximitat

Imatge de l'exposició “L’Assemblea del Bages: una pionera oposició democràtica al franquisme”

Imatge de l'exposició “L’Assemblea del Bages: una pionera oposició democràtica al franquisme” / Arxiu/Dani Casas

Redacció

Manresa

El proper dissabte 18 d’octubre, ERC Manresa organitza una activitat oberta a tota la ciutadania per aprofundir en la memòria democràtica local, a través d’un recorregut històric pels espais i testimonis que van marcar la vida de la ciutat durant el franquisme.

La proposta s’iniciarà a dos quarts de cinc de la tarda al claustre del Museu del Barroc de Catalunya, on els participants podran gaudir d’una visita guiada a l’exposició “L’Assemblea del Bages: una pionera oposició democràtica al franquisme”.

Itinerari guiat

Tot seguit, s’emprendrà un itinerari guiat pels carrers de Manresa, per descobrir els espais d’oci, de treball, de resistència i de repressió que van configurar la vida ciutadana d’aquells anys. El recorregut finalitzarà a la Plana de l’Om, amb la visita a la mostra “El franquisme a Manresa 1939-1975. Resistència i repressió”.

L’activitat comptarà amb el guiatge i els testimonis de tres persones que coneixen de prop aquell període i el context local: Ignasi Perramon, Josep Huguet i Ramon Fontdevila, que aportaran una visió vivencial i documentada d’aquells anys de transformació i lluita per les llibertats.

Amb aquesta iniciativa, ERC Manresa reafirma el seu compromís amb la recuperació i divulgació de la memòria democràtica, des d’una perspectiva participativa i pedagògica.

L’activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través del correu manresa@esquerra.cat.

