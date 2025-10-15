Jordi Garcés, portaveu de Zona Roja: «La protesta no és contra el Bàsquet Manresa, sinó contra els estaments que no han evitat que es jugui el partit»
Una portaveu de la plataforma Boicot ICl assegura que la seva acció té el suport d'una part important de l'afició
Segueix la vaga per Palestina d'aquest 15 d'octubre, en directe
El portaveu del grup d'animació del Baxi Manresa Zona Roja i exregidor de la CUP, Jordi Garcés, ha destacat que el fet que el partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem es jugui a porta tancada "demostra una anomalia i que alguna cosa no s'ha fet bé".
En mig de les protestes d'aquest dimecres a la tarda per bicotejar el matx -que es disputa al Nou Congost a porta tancada- Garcés s'ha mostrat contundient llançant un missatge clar: "No entenem com Israel encara està competint a Europa quan hauria d'estar expulsat".
Garcés ha dit que des de la grada d'animació entenen el posicionament del club, "perquè sabem que es una decisió que correspon als estaments corresponents, en aquest cas Eurocup". Per tant, ha deixat clar que la protesta d'avui "no és contra el Bàsquet Manresa, sinó contra els estaments que no han evitat que es jugui aquest partit".
"Tots els passos estan barrats per la policia"
Per la seva banda, l'Anna, una de les portaveus de Boicot ICl, ha explicat que fa mesos que estan fent accions de protesta per la situació de Palestina i que una de les que tenien previstes era la d'avui, "amb la idea d'impedir que es jugui el partit". En aquest sentit, s'ha mostrat esperançada perquè, segons assegura, compten amb el suport d'una part important de l'afició "i això ens fa sentir acompanyades", i diu que encara esperen l'arribada de més manifestants i aficionats per poder bloquejar els accessos i impedir l'arribada dels jugadors.
Tot i això, ha lamentat que no ha estat possible complir amb la convocatòria que tenien prevista a les 4 de la tarda al Congost "perquè tots els passos estan barrats per la policia". En aquest sentit, ha denunciat que porten tot el dia "sent perseguits per la policia" i ha lamentat que els està costant molt tirar endavant "l'acció de protesta simbòlica que teníem prevista".
