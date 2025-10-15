Junts Manresa demana la suspensió de llicències a noves barberies i centres d'estètica
El partit d'oposició presenta una moció al ple de dijous per "protegir el comerç que aporta valor afegit"
El president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha anunciat que presentaran una moció al ple de dijous perquè se suspengui "amb caràcter immediat" la concessió de llicències per a l'obertura de més barberies, centres d'estètica, telefonia i complements, basars oberts 24 hores i franquícies de productes de baixa qualitat.
Bacardit i Mònica de Llorens han explicat en roda de premsa que Manresa necessita un Pla d'Usos Comercials que faci una diagnosi prèvia de la situació i adopti mesures de regulació i marqui distàncies mínimes entre comerços del mateix tipus. Junts manifesta "preocupació" pel que consideren que és "una manca de model comercial de la ciutat" i, anant més enllà, lamenten que "sembla que s'estigui fomentant el comerç de baix cost".
Abans d'un any
Des del seu punt de vista, el que cal és "protegir el comerç que aporta valor afegit" i "prioritzar el producte local i protegir els establiments que aporten valor afegit".
Volen que el Pla d'Usos Comercials estigui en vigor abans d'un any i que el govern d'ERC, PSC i Impulsem actuï com han fet els d'altres ciutats per evitar "la proliferació d'establiments d'un sol tipus, que amb la seva presència massiva afecten la diversitat".
Bacardit ha afegit que aquesta és una de la quarantena de propostes que han presentat al govern i, des del seu punt de vista, rebutjar-la seria "perdre una oportunitat per demostrar quin model comercial defenen per a la ciutat".
