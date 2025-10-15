L’AFA de l’Escola Sant Ignasi de Manresa organitza un berenar solidari per Gaza, el 17 d’octubre
Tindrà lloc a la tarda i és obert a les famílies del centre i a qualsevol persona de la ciutat que hi vulgui participar
Els diners recaptats es lliuraran íntegrament a l’UNRWA, l’Agència de les Nacions Unides que dona suport a la població refugiada palestina
Regió7
L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'Escola Sant Ignasi de Manresa ha organitzat un berenar solidari per Gaza, aquest divendres 17 d’octubre. L’activitat tindrà lloc de 2/4 de 5 a 2/4 de 6 de la tarda al pati de l’escola i és oberta a totes les famílies del centre educatiu i a qualsevol veí de la ciutat que hi vulgui participar.
Els fons recaptats amb aquest berenar es donaran íntegrament a l’UNRWA, l’Agència de les Nacions Unides que dona suport a la població refugiada palestina des de 1949 en serveis essencials com educació, salut i assistència humanitària. L’entitat treballa en camps de refugiats a Gaza, Cisjordània, Líban, Síria i Jordània, assegurant recursos bàsics i protecció a les famílies més vulnerables.
Amb aquest berenar, l’AFA de l’Escola Sant Ignasi vol contribuir a sostenir aquests programes i donar suport a qui més ho necessita. Seguint en la línia de l'acció solidària que l’AFA de l’Escola Sant Ignasi va impulsar el 2023 pel terratrèmol del Marroc, i el 2024 per ajudar les persones afectades pel pas de la Dana al País Valencià.
Durant el berenar d'aquest divendres es vendran begudes i porcions de menjar fetes per les famílies participants amb l’objectiu d’ajudar els milers de persones afectades pel genocidi de Gaza, que ha provocat la mort de més de 70.000 palestins des d’octubre de 2023.
