L'intent fallit d'arribar al Congost: a camp a través i creuant les vies
Un grup de manifestants ha volgut esquivar el cordó policial donant la volta per les barriades de Bellavista i Sol i Aire
Pel mig de camps i travessant les vies després d'una llarga caminada. Així ha estat l'intent fallit d'un centenar de manifestants pro Palestina que aquest vespre volien esquivar el cordó policial i arribar al pavelló del Nou Congost per boicotejar el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem de l'Eurocup.
L'escapada ha començat al Passeig del Riu, on s'ha concentrat bona part dels manifestants ja des de primera hora de la tarda. Allà, davant la Farinera, cap a 2/4 de 7 de la tarda, un grup d'un centenar de persones vestides pràcticament totes de negre i amb caputxes, ha començat a caminar direcció contrària al pavelló. De seguida s'ha fet evident que buscaven una forma alternativa per arribar fins al Nou Congost, ja que la carretera de Sant Joan estava blindada pels Mossos d'Esquadra. I el mateix passava a l'altre costat del recinte, amb els accessos des de la nova avinguda de l'Esport i l'avinguda Pirelli, també bloquejats. De fet, per aquest punt, tant els jugadors del Baxi Manresa com els del Hapoel de Jerusalem han aconseguit arribar -uns en furgoneta i els altres repartits en tres autobusos- custodiats i sense entrebancs fins al pavelló.
Després de la caminada i de baixar camps a través des de la Bellavista fins al Congost, els manifestants s'han trobat amb el desnivell de les vies de la línia RL4 de Rodalies., que també han hagut d'esquivar, i, darrere aquest, un inesperat cordó policial que els ha obligat a desistir i refer el camí enrere.
