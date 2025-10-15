Manresa viu una jornada extraordinària amb 13 hores de protestes i càrregues policials
Un ampli dispositiu policial bloqueja els accessos del Congost per evitar l’entrada dels centenars de manifestants que pretenien impedir el partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem
Manresa s’ha convertit avui en un dels epicentres de la vaga general en suport a Palestina, amb protestes que han reunit centenars de persones per intentar impedir la celebració del partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem al pavelló del Nou Congost. Finalment, el matx s’ha disputat a porta tancada, en un ambient aparentment normal, mentre a l’exterior la policia ha establert un cordó policial excepcional que ha mantingut el complex esportiu totalment bloquejat al públic al llarg del dia per evitar l’entrada dels manifestants a la zona i garantir la seguretat del partit.
Des de primera hora del matí, una marxa convocada per Boicot ICL, Arran Manresa i el SEPC a plaça Catalunya ja ha aconseguit reunir unes 500 persones. Els manifestants han avançat amb consignes com «Israel no és un país, és una ocupació» fins a la rotonda del Petrocat, on han tallat l’Eix Transversal en direcció a Igualada.
En aquest punt, la manifestació s’ha dividit amb l’objectiu de bloquejar els diferents accessos al Congost. D’aquesta manera, s’han format tres columnes de manifestants que s’han dirigit cap a la rotonda de la Pirelli, l’avinguda de l’Esport i la rotonda de la Farinera Albareda, amb la intenció de tallar els accessos a la ciutat i impedir l’arribada dels jugadors del Hapoel, així com la celebració del partit. Poc després, els Mossos d’Esquadra han reforçat la presència policial en aquests punts per contenir l’avenç dels manifestants.
L’objectiu ha estat establir un perímetre de seguretat sòlid al voltant del Congost, que ha deixat imatges insòlites de buidor i calma a les instal·lacions esportives. Prèviament, s’havia acordat suspendre l’activitat a partir de les quatre de la tarda davant la previsió de mobilitzacions populars de protesta contra el partit.
De fet, a l’interior tot ha estat preparat per a l’arribada dels jugadors de cada equip. Els primers a arribar han estat els del Baxi Manresa, en una furgoneta custodiada pels Mossos. Han pogut accedir sense cap impediment al pavelló, però en un context del tot inusual, amb agents dels Mossos i la Policia vigilant la zona.
Mitja hora després, ha arribat l’equip rival. Els jugadors del Hapoel Jerusalem ho han fet amb tres autobusos escortats pels Mossos d’Esquadra. Han accedit per la zona de la Pirelli i, segons la policia, no han tingut problemes per entrar, ja que tot estava blindat. En baixar de l’autobús, s’han trobat la zona plena d’agents i periodistes, i han accedit al pavelló en silenci, gairebé sense comentar res sobre les protestes.
Coincidint amb l’arribada dels jugadors –tot i que no ho sabien–, una part del grup de manifestants ha abandonat la concentració al passeig del Riu i s’ha desplaçat cap al barri de Sol i Aire amb l’objectiu de trobar una nova via d’accés al Nou Congost. El grup ha avançat camp a través fins a les vies de la línia RL4 de Rodalies i ha seguit el traçat del tren fins a un tram proper al recinte esportiu, on han cridat consignes contra Israel, sense aconseguir accedir al pavelló, que ha continuat totalment bloquejat pels Mossos.
Cap a les vuit del vespre, el grup que s’havia dirigit a les vies del tren ha tornat a la rotonda de la Farinera Albareda i ha encès un parell de bengales de color vermell i verd. Amb força gentada reunida davant del cordó policial, alguns manifestants han llençat objectes i pedres als cossos de seguretat.
«Hem de sortir al carrer»
Entre els participants de l’acció hi ha gent vinguda d’arreu, com una dona de la Garrotxa amb dues companyes més que han vingut per solidaritzar-se. «El fet que jugui un equip d’Israel aquí vol dir normalitzar un genocidi», ha considerat. Una altra manifestant, Luz, de Manresa, ha comentat: «Això és un genocidi i ja estem farts, el govern no fa res i hem de fer alguna cosa per aturar-ho». Per la seva banda, la Fina, també de Manresa i present a la zona de la protesta, ha afegit: «Penso que hem de donar suport al poble palestí, i avui encara més després de la pantomima de l’alto el foc. Hem de sortir al carrer. Estan saltant-se totes les convencions internacionals i Europa no fa res». Finalment, la Teresa, altra manifestant, ha declarat: «Estem en contra d’aquest estat criminal; és un estat agressor. No confiem en aquest pla de pau».
El grup s’ha dispersat, a mesura que s’acosta l’hora d’inici del partit, amb la sensació agredolça de no haver aconseguit impedir el partit, però d’haver reunit centenars de persones en la protesta en suport a Palestina.
