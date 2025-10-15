Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Esport i salut

Més d’una setantena d’integrants del grup de caminadors del Cap i l’Associació de veïns de la Sagrada Família fa una arrossada al Berenador del Collbaix

Fotografia grupal amb dues paelles d'arrós

Fotografia grupal amb dues paelles d'arrós / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Més d’una setantena d’integrants del grup de caminadors del Cap i l’Associació de veïns de la Sagrada Família es van aplegar al berenador del Collbaix per organitzar la primera arrossada de la colla.

