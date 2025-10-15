La mítica Pista Castell de Manresa, història d'una cessió gratuïta
El grup de Junts demana que s'organitzi un acte commemoratiu dels 25 anys de la donació
La segona moció que presenta Junts al ple de l'Ajuntament de Manresa de dijous, a banda de la regulació d’implantació d’usos comercials de baix valor afegit, és per a la commemoració de la cessió de la Pista Castell a la Ciutat.
La formació demana que l’Ajuntament de Manresa, abans de finalitzar l’any en curs, organitzi un acte commemoratiu de celebració i de record de la donació de la Pista Castell a la ciutat.
I que en el transcurs de l’acte s’instalꞏli una placa commemorativa i alhora explicativa del que representà la Pista Castell tant pel que fa als orígens del Club Bàsquet Manresa com dels actes musicals i culturals que s’hi van dur a terme.
Junts recorda que fa 10 anys que s’enderrocava l’edifici de la Pista Castell, donant pas a un solar sense cap ús, i a curt termini encara no es preveu una intervenció que permeti posar aquest espai al servei de la ciutat.
La història
El pavelló esportiu conegut com a Pista Castell, va ser iniciativa de la secció de bàsquet del Club Natació Manresa, quan a mitjans del segle passat s’independitzen creant el Club Bàsquet Manresa. Amb la compra dels terrenys i la posterior construcció del pavelló l'any 1966, neix la Pista Castell.
Un equipament que no només esdevingué la seu i pista principal del Club Bàsquet Manresa (CB Manresa) fins a l’any 1981, sinó que esdevé una sala de referència a la ciutat - i més enllà-, en celebrar-s’hi concerts i tot tipus d’esdeveniments que marcaren unes quantes generacions de manresans.
Posteriorment, i quan el club passà a entrenar al Congost, aquest equipament s’utilitzà com a segona pista d’entrenament dels equips de bàsquet a la vegada que seguí sent una sala per a la realització de concerts i esdeveniments de tot tipus.
Junts recull en la seva moció que la Pista Castell va ser doncs, -i és encara-, una pista, un equipament, mític en la memòria de molts manresans, sense el qual no s’entendria part de la cultura, oci i esport dels manresans d’aquella època.
El novembre de l’any 2000, ara farà 25 anys, els propietaris de la Pista Castell van realitzar la cessió de l’equipament a la ciutat mitjançant un conveni de cessió gratuïta.
