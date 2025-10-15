Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La nova residència geriàtrica de Manresa durà el nom de l'activista Víctor Feliu

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha refermat a Manresa el compromís del govern per construir l'equipament al barri del Xup

La consellera de Drets Socials i Inclusió Social, Mònica Martínez, conversa amb alcalde de Manresa, Marc Aloy, durant la seva visita a la ciutat

La consellera de Drets Socials i Inclusió Social, Mònica Martínez, conversa amb alcalde de Manresa, Marc Aloy, durant la seva visita a la ciutat / Jordi Morros

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La futura residència de gent gran que la Generalitat construirà al barri del Xup de Manresa es dirà Víctor Feliu. Així ho ha anunciat aquest dimecres al migdia la consellera de Drets Socials i Inclusió Social, Mònica Martínez, en una visita a Manresa durant la qual ha reafirmat el compromís del govern català amb el projecte. Martínez, acompanyat de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la delegada del govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, s'ha reunit amb representants de la Plataforma de Gent Gran, entitat que ha reivindicat durant anys l'equipament.

L'activista social Víctor Feliu, era una de les ànimes de la plataforma. Va morir aquest estiu passat. Aquest dijous el ple de l'Ajuntament aprovarà atorgar-li la Medalla de la Ciutat a títol pòstum.

Segons ha anunciat Martínez, la residencia tindrà entre 80 i 100 places, i a partir d'ara s'iniciaran tots els passos perquè sigui una realitat el 2028, tal i com va anunciar el president Salvador Illa durant el debat de política general.

Per la seva part Aloy ha remarcat que es dona compliment a una vella i desitjada reivindicació, mentre que en nom de la plataforma Josep Ramon Mora i Josep Fuentes han expressat, la seva satisfacció. Han remarcat que la residencia és fruit d'anys de lluita de la plataforma.

Intervenció de Víctor Feliu al ple municipal

Intervenció de Víctor Feliu al ple municipal / Arxiu/Gemma Camps

Víctor Feliu Ferrer va morir l’agost passat als 75 anys després d'una llarga lluita contra el càncer. Rere seu va deixar tota una vida dedicada a millorar la ciutat de Manresa des d'un activisme social constant i insubornable. Ho va fer en l'àmbit de l'associacionisme veïnal durant 50 anys i, una vegada jubilat, també des de la Plataforma en defensa de les pensions i dels drets de la gent gran i d'altres entitats de gent gran.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  2. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  3. Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
  4. Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
  5. Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
  6. Descobreixen a Montserrat el manuscrit d'un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Cristòfor Colom
  7. Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
  8. El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda

Un grup d'uns 150 manifestants protesten a les portes del Carrefour de Berga contra Israel

Un grup d'uns 150 manifestants protesten a les portes del Carrefour de Berga contra Israel

L'advocat laboralista Juanma Lorente avisa: "La teva empresa et pot acomiadar per fer mala olor"

L'advocat laboralista Juanma Lorente avisa: "La teva empresa et pot acomiadar per fer mala olor"

Sant Fruitós instal·la un desfibril·lador a l'institut públic i recol·loca el del pavelló

Sant Fruitós instal·la un desfibril·lador a l'institut públic i recol·loca el del pavelló

Una taquilla intel·ligent i refrigerada a Solsona per recollir comandes fetes als productors de la comarca

Una taquilla intel·ligent i refrigerada a Solsona per recollir comandes fetes als productors de la comarca

La nova residència geriàtrica de Manresa durà el nom de l'activista Víctor Feliu

La nova residència geriàtrica de Manresa durà el nom de l'activista Víctor Feliu

La celebració de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, enguany aterra a la Coma i la Pedra

La celebració de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, enguany aterra a la Coma i la Pedra

Més d’una cinquantena de persones es concentren a Igualada en el marc de la vaga general per Palestina i contra la precarietat laboral

Més d’una cinquantena de persones es concentren a Igualada en el marc de la vaga general per Palestina i contra la precarietat laboral

La mítica Pista Castell de Manresa, història d'una cessió gratuïta

La mítica Pista Castell de Manresa, història d'una cessió gratuïta
Tracking Pixel Contents