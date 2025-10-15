La nova residència geriàtrica de Manresa durà el nom de l'activista Víctor Feliu
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha refermat a Manresa el compromís del govern per construir l'equipament al barri del Xup
La futura residència de gent gran que la Generalitat construirà al barri del Xup de Manresa es dirà Víctor Feliu. Així ho ha anunciat aquest dimecres al migdia la consellera de Drets Socials i Inclusió Social, Mònica Martínez, en una visita a Manresa durant la qual ha reafirmat el compromís del govern català amb el projecte. Martínez, acompanyat de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la delegada del govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, s'ha reunit amb representants de la Plataforma de Gent Gran, entitat que ha reivindicat durant anys l'equipament.
L'activista social Víctor Feliu, era una de les ànimes de la plataforma. Va morir aquest estiu passat. Aquest dijous el ple de l'Ajuntament aprovarà atorgar-li la Medalla de la Ciutat a títol pòstum.
Segons ha anunciat Martínez, la residencia tindrà entre 80 i 100 places, i a partir d'ara s'iniciaran tots els passos perquè sigui una realitat el 2028, tal i com va anunciar el president Salvador Illa durant el debat de política general.
Per la seva part Aloy ha remarcat que es dona compliment a una vella i desitjada reivindicació, mentre que en nom de la plataforma Josep Ramon Mora i Josep Fuentes han expressat, la seva satisfacció. Han remarcat que la residencia és fruit d'anys de lluita de la plataforma.
Víctor Feliu Ferrer va morir l’agost passat als 75 anys després d'una llarga lluita contra el càncer. Rere seu va deixar tota una vida dedicada a millorar la ciutat de Manresa des d'un activisme social constant i insubornable. Ho va fer en l'àmbit de l'associacionisme veïnal durant 50 anys i, una vegada jubilat, també des de la Plataforma en defensa de les pensions i dels drets de la gent gran i d'altres entitats de gent gran.
