Obren un gran esvoranc al passeig del Riu de Manresa per canviar 15 metres del col·lector
Una fuita a la canalització que porta a la depuradora les aigües residuals d’una part de Manresa i de tot Sant Joan, Callús i Canet de Fals ha suposat excavar un bon tros del terreny per fer-ne la reparació
Havia de consistir en la reparació d’una fuita com moltes de les actuacions que duu a terme Aigües de Manresa per mantenir en bones condicions la xarxa del clavegueram. A l’hora de la veritat, però, s’ha convertit en una obra que ha suposat obrir un gran esvoranc al costat del passeig del Riu per substituir 15 metres del col·lector general que hi ha en aquest punt, que dona servei a una part de Manresa i també als municipis de Sant Joan de Vilatorrada i Callús, i al nucli de de Fonollosa Canet de Fals.
Aquest col·lector és el que porta les aigües residuals (de les pluges, de les cases i del clavegueram) dels municipis esmentats fins a la depuradora. El seu paper, per tant, és cabdal. En el cas de la capital del Bages, la part més important de les aigües residuals la recull el col·lector de Sant Ignasi, que és el que queda una mica abans del Pont Vell.
Fins a la setmana vinent
Els vehicles i vianants que passen aquests dies pel passeig del Riu es troben a pocs metres del pont de Sant Francesc i a tocar del carrer de l’Apotecari les obres d’Aigües de Manresa, que és previst que s’allarguin fins a la setmana vinent, i que han suposat excavar un bon tros de terreny per arribar al col·lector. L’actuació inicial era per reparar una fuita que es va detectar a través de telecontrol, però, tot i que la va intentar solventar, finalment, l’empresa ha decidit substituir tot el tram. Fins que no finalitzi l’actuació no se sabrà el cost.
El que s’està fent actualment és el que es coneix com un bypass, que consisteix a posar un tub provisional entre els dos pous del tram afectat per tal que el col·lector pugui anar treballant i es puguin treure els 15 metres de canalització i substituir-la per tubs nous. En un costat de les obres ja hi ha preparades les canonades de formigó de grans dimensions (fan més de mig metre de diàmetre) que serviran per fer el tram nou i s’està acabant d’instal·lar el tram provisional, que és un tub de plàstic de color taronja.
Com que és una avaria més complexa del previst, la intervenció s’està allargant més del que s’esperava perquè ha calgut fer una excavació a molta profunditat per arribar al tram afectat. A més a més, cal tenir molta cura a l’hora de portar-la a terme per evitar filtracions de les aigües residuals al terreny.
L’inici de l’actuació el va anunciar l’Ajuntament de Manresa l’agost passat, quan encara no se sabia l’abast de l’avaria. Els treballs van arrencar el dia 4 i van incloure la realització d’una cala de prospecció a la calçada, a prop de la cruïlla amb el carrer de l'Apotecari. Finalment, la reparació es va iniciar el passat 6 d’octubre. Per fer les obres, s’ha ocupat un carril de la calçada i de l’espai per als vianants, que han de travessar a la vorera de l’altra banda pel pas zebra proper. En el cas dels vehicles, el tram comprès entre el carrer de l’Apotecari i l’accés a l'edifici dels jutjats es regula mitjançant un pas alternatiu amb semàfors d’obra.
