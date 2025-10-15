La portaveu de Boicot ICL: «No hem aturat el partit, però la jornada ha estat un èxit»
L'acció de protesta ha quedat desconvocada pocs minuts abans de començar el partit
Després de tot un dia de protestes, avui al voltant de 2/4 de nou del vespre s'ha desconvocat l’acció per aturar el partit del Baxi davant del Hapoel. Anna, la portaveu de Boicot ICL, ha llegit un manifest per donar per finalitzada la concentració: «Avui no hem aturat el partit, però la jornada ha estat un èxit perquè hem demostrat, una vegada més, la força de l’organització col·lectiva». Així mateix, ha assegurat que l’esport és un recurs més d’Israel per «mostrar-se al món d’una manera diplomàtica i així normalitzar l’ocupació militar i l’apartheid a Palestina». Per tot això, «no podem permetre que un equip amb un vincle tan directe amb l’estat israelià vingui a jugar a Manresa». La portaveu ha destacat que Boicot ICL és una de les principals eines per «condemnar el genocidi».
La idea inicial de la jornada era realitzar una concentració al Nou Congost a les quatre de la tarda. Els cordons policials ho han impedit, motiu pel qual s'han format diferents punts d’acció. «Entenem que el dret a protesta és totalment legítim i el que veiem és que no podem accedir al pavelló», apuntava Jordi Garcés, portaveu del grup d’animació Zona Roja. La representant de Boicot ICL afegia que «portem tot el dia sent perseguits i ens està costant accedir per realitzar l’acció simbòlica que teníem preparada». Davant d’aquesta situació, l’objectiu era «barrar el pas als jugadors del Hapoel», que finalment van poder accedir sense gaires complicacions al complex esportiu.
Sobre la realització del partit, Garcés ha dit que des de l’organització «hem de fer una lectura positiva, perquè el fet que es jugui a porta tancada demostra que hi ha una anomalia, alguna cosa que no està bé». Tot i això, el portaveu s'ha mostrat crític amb l’Eurolliga, que «hauria d’haver expulsat de l’EuroCup» el Hapoel. Pel que fa al posicionament del Baxi, Garcés ha admès que «entenem el posicionament del club, ja que no és una decisió seva» i ha deixat clar que «no és una protesta cap al Bàsquet Manresa, és una protesta cap a l’Eurolliga».
