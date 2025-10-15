En Directe
Protesta a Manresa contra el partit Baxi-Hapoel Jerusalem: la mobilitzacions en directe
Més de 400 persones s'han mobilitzat aquest matí a Manresa en una manifestació convocada per Boicot ICL, Arran Manresa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
Precedirà la que tindrà lloc a les 4 de la tarda, amb l'objectiu d'impedir que es disputi el Baxi-Hapoel de Jerusalem
El pla de pau entre Israel i Hamàs firmat aquest dilluns no ha servit per desconvocar la vaga per Palestina d'aquest 15 d'octubre amb manifestacions arreu de Catalunya. A Manresa, la jornada de concentracions per denunciar la mort de 66.000 palestins i 2.000 israelians en dos anys ha arrencat a les 8 del matí a la Plaça Catalunya. La concentració l'han impulsat la plataforma Boicot ICL, Arran Manresa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Ara a la tarda, tota l'atenció se centra al Congost, on manifestants intenten evitar la disputa del partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem.
Els Mossos vigilen el grup que intenta accedir al Congost per darrere
Els Mossos d'Esquadra vigilen des de la llunyania el grup que intenta accedir a la part posterior del recinte camp a través. Els manifestants que s'han separat de la concentració del passeig del Riu han arribat fins al barri Sol i Aire i han baixat per diversos camins fins a les vies de la línia R12 de Rodalies. El grup ha seguit el traçat del tren fins a arribar a un tram proper al recinte esportiu, on han cridat consignes contra Israel.
Crida a "resistir"
Anna, una de les portaveus de Boicot ICL, ha fet una crida als manifestants "resistir" i continuar protestant a les portes del Congost tot i que els jugadors del Hapoel hagin accedit al pavelló. La portaveu ha dit que en aquests moments hi ha tres columnes, una situada a la plaça de la Farinera, una altra a la zona de la Pirelli, i una altra que intenta accedir al Congost per vies alternatives.
Un grup busca noves vies per anar al Congost
Part del grup de manifestants ha abandonat la concentració al passeig del Riu i s'ha desplaçat cap al barri Sol i Aire amb l'objectiu de trobar una nova via d'accés al Nou Congost. Un furgó de la Policia Local ha escortat el grup durant part del recorregut, tot i que alguns manifestants han intentat impedir-ho posant pedres a la carretera. Un cop han arribat al nucli manresà, el grup ha enfilat camp a través cap a la part posterior del recinte. Ara per ara, no han aconseguit arribar al recinte on es disputarà el polèmic matx.
Els jugadors del Baxi arriben al Congost
Els jugadors del Baxi Manresa han arribat a quarts de sis al pavelló en una furgoneta custodiada per diversos vehicles policials. Els jugadors han pogut accedir sense cap tipus d'impediment al pavelló, però enmig d'un context totalment inusual, amb agents dels Mossos i la Policia vigilant la zona.
Tensió al passeig del Riu
Ambient carregat al passeig del Riu de Manresa. Tres línies policials impedeixen que els prop de 200 manifestants que esperen els jugadors del Hapoel avancin cap al Congost. Tapats amb caputxes, mocadors i generalment de negre, la primera fila de propalestins es troba a poc menys de 50 centímetres dels agents. Un dels moments més tensos ha estat causat pel llançament d'un tetrabric contra els agents per part d'un dels manifestants.
Imatge insòlita al Congost: el bloqueig policial ho deixa tot desèrtic
El cordó policial desplegat aquest dimecres per evitar que manifestants pro palestins s'apropin al pavelló del Nou Congost i boicotegin el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalem ha deixat una imatge insòlita, de buidor i calma en les instal·lacions esportives de tota la zona, habitualment plenes d'esportistes cada tardes.
Complicada sortida del Hapoel de Barcelona
Els Mossos d’Esquadra han dispersat amb gas pebre i cops de porra una seguda d’un centenar de persones que s’havia instal·lat davant de l’hotel situat a l’estació de Sants. Els manifestants asseguren que a l’allotjament s’hi concentrava l’equip del Hapoel Jerusalem. Els manifestants pretenien bloquejar la sortida de l’hotel però una desena de furgons de Mossos s’ha apropat al lloc i han dispersat la seguda. Els activistes s’han vist obligats a apartar-se amb molèsties a la gola i problemes per respirar, moment que han aprofitat uns autobusos per sortir de l’hotel.
200 persones esperen a la plaça del Mil·lenari
Unes 200 persones, segons els Mossos d'Esquadra, esperen a la plaça del Mil·lenari de Manresa l'arribada dels jugadors del Baxi i de l'Hapoel per impedir-los el pas al Congost. Al lloc, es respira tranquil·litat. Els manifestants esperen notícies sobre la imminent arribada dels dos equips.
Anna, una de les portaveus de Boicot ICl, ha explicat que fa mesos que estan fent accions de protesta per la situació de Palestina i que una de les que tenien previstes era la d'avui, "amb la idea d'impedir que es jugui el partit". En aquest sentit, s'ha mostrat esperançada perquè, segons assegura, compten amb el suport d'una part important de l'afició "i això ens fa sentir acompanyades", i diu que encara esperen l'arribada de més manifestants i aficionats per poder bloquejar els accessos i impedir l'arribada dels jugadors.
Tot i això, ha lamentat que no ha estat possible complir amb la convocatòria que tenien prevista a les 4 de la tarda al Congost "perquè tots els passos estan barrats per la policia". En aquest sentit, ha denunciat que porten tot el dia "sent perseguits per la policia" i ha lamentat que els està costant molt tirar endavant "l'acció de protesta simbòlica que teníem prevista".
Talls als accessos del Congost
A 2/4 de 5 de la tarda, part dels accessos al Congost es mantenen tallats per piquets. Les tres columnes de manifestants ara mateix estan situades al carrer de la Lermmerz, a a la plaça del Mil·lenari de Catalunya i a la carretera Cardona, que dona accés al Pont Nou.
