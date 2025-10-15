Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Protesta a Manresa contra el partit Baxi-Hapoel Jerusalem: la mobilitzacions en directe

Més de 400 persones s'han mobilitzat aquest matí a Manresa en una manifestació convocada per Boicot ICL, Arran Manresa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans

Precedirà la que tindrà lloc a les 4 de la tarda, amb l'objectiu d'impedir que es disputi el Baxi-Hapoel de Jerusalem

Protesta al Congost per la disputa del Baxi Manresa - Hapoel de Jerusalem

Protesta al Congost per la disputa del Baxi Manresa - Hapoel de Jerusalem

Un grup de manifestants busca noves vies d'accés al Congost pel barri de Sol i Aire / Dani Casas

Alba Díaz

Andrea Izquierdo

Pau Brunet

Marc Llohis

Ariadna Gombau

Laura Serrat

Manresa

El pla de pau entre Israel i Hamàs firmat aquest dilluns no ha servit per desconvocar la vaga per Palestina d'aquest 15 d'octubre amb manifestacions arreu de Catalunya. A Manresa, la jornada de concentracions per denunciar la mort de 66.000 palestins i 2.000 israelians en dos anys ha arrencat a les 8 del matí a la Plaça Catalunya. La concentració l'han impulsat la plataforma Boicot ICL, Arran Manresa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Ara a la tarda, tota l'atenció se centra al Congost, on manifestants intenten evitar la disputa del partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem.

Una portaveu de Boicot ICL fa una crida a continuar protestant contra el Baxi-Hapoel

Protesta al Congost per la disputa del Baxi Manresa - Hapoel de Jerusalem

Un grup de manifestants intenta accedir al Congost camp a través

L'arribada dels jugadors del Hapoel al Nou Congost: en tres autobusos custodiats pels Mossos i sense entrebancs

L'arribada dels jugadors del Hapoel al Nou Congost: en tres autobusos custodiats pels Mossos i sense entrebancs

Jordi Garcés, portaveu de Zona Roja: «La protesta no és contra el Bàsquet Manresa, sinó contra els estaments que no han evitat que es jugui el partit»

Jordi Garcés, portaveu de Zona Roja: «La protesta no és contra el Bàsquet Manresa, sinó contra els estaments que no han evitat que es jugui el partit»

