Sobiranies: s’inicia el cicle de jornades de debat i enxarxament per la transició ecosocial i comunitària a Manresa

La primera jornada es centrarà en la sobirania alimentària i tindrà lloc a l’antic Sindicat de Pagesos

Manresa

La Comunalitat de Manresa arrenca la tardor tot preparant “Sobiranies, Jornades per construir una Manresa en transició”, un cicle de trobades de debat i enxarxament que volen identificar col·lectivament els reptes i accions estratègiques de ciutat en àmbits clau com l’alimentació, les cures, l’economia productiva, l’acció climàtica i l’acció comunitària i veïnal.

La primera sessió es centrarà en la sobirania alimentària i es produirà el pròxim 25 d’octubre i les següents es preveuen en els mesos de novembre i desembre, abordant els temes restants.

La jornada de debat al voltant de la sobirania alimentària a la ciutat respondrà les preguntes com hi podem contribuir comunitàriament? La Cooperativa Arran de Terra que explicarà la diagnosi i pla

d’acció que ha elaborat de la situació a Manresa i al Bages.

Seguidament s’obrirà una taula de debat i treball per identificar les accions estratègiques clau a impulsar a nivell de ciutat.

Què és La Comunalitat de Manresa?

És un programa per al desenvolupament local i promoció comunitària. El programa vol respondre a les necessitats col·lectives i promoure el desenvolupament local amb la promoció de relacions de suport mutu, com per exemple, des d’horts comunitaris, grups de criança, xarxes d’aliments, bancs de recursos o tallers compartits. Però també, fomentant la gestió comunitària de béns comuns, com equipaments i infraestructures o terres de cultiu.

Des de la seva posada en marxa el febrer de 2022, la Comunalitat ha realitzat més de 160 accions ja siguin de creació i consolidació de grups d’ajuda mútua, d’anàlisi i prospectiva, i de formació, en les que s’han comptabilitzat més de 2.000 participacions.

A banda, des de la Comunalitat de Manresa s’està treballant en l’activació d’una xarxa de professionals del sector agrari, s’està acompanyant la posada en marxa d’un banc de recursos mancomunats i d’eines agràries, una xarxa de cooperatives, i una borsa d’ocupació en l’ESS, entre altres moltes accions.

