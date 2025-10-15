Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La vaga del 15 d'octubre per Palestina, en directe

Boicot ICL, Arran Manresa i el SEPC convoquen una manifestació a les 8 del matí a la Plaça Catalunya

Precedirà la que tindrà lloc a les 4 de la tarda, amb l'objectiu d'impedir que es disputi el Baxi-Hapoel de Jerusalem

Unes 200 persones surten al carrer a Manresa per la vaga general per Palestina

Oscar Bayona

Alba Díaz

Andrea Izquierdo

Pau Brunet

Marc Llohis

Ariadna Gombau

Laura Serrat

Manresa

El pla de pau entre Israel i Hamàs firmat aquest dilluns no ha servit per desconvocar la vaga per Palestina d'aquest 15 d'octubre amb manifestacions arreu de Catalunya. A Manresa, la jornada de concentracions per denunciar la mort de 66.000 palestins i 2.000 israelians en dos anys ha arrencat a les 8 del matí a la Plaça Catalunya. La concentració l'han impulsat la plataforma Boicot ICL, Arran Manresa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). I a la tarda, a partir de les 16 h, la protesta es traslladarà al Congost en un intent d'evitar el partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem.

