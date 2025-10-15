En Directe
La vaga del 15 d'octubre per Palestina, en directe
Boicot ICL, Arran Manresa i el SEPC convoquen una manifestació a les 8 del matí a la Plaça Catalunya
Precedirà la que tindrà lloc a les 4 de la tarda, amb l'objectiu d'impedir que es disputi el Baxi-Hapoel de Jerusalem
El pla de pau entre Israel i Hamàs firmat aquest dilluns no ha servit per desconvocar la vaga per Palestina d'aquest 15 d'octubre amb manifestacions arreu de Catalunya. A Manresa, la jornada de concentracions per denunciar la mort de 66.000 palestins i 2.000 israelians en dos anys ha arrencat a les 8 del matí a la Plaça Catalunya. La concentració l'han impulsat la plataforma Boicot ICL, Arran Manresa i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). I a la tarda, a partir de les 16 h, la protesta es traslladarà al Congost en un intent d'evitar el partit entre el Baxi Manresa i el Hapoel Jerusalem.
Cordó policial al Nou Congost
Des de primera hora del matí, els Mossos d'Esquadra han habilitat un perímetre de seguretat excepcional al Nou Congost pel partit del Baxi Manresa contra el Hapoel Jerusalem que es jugarà, avui, a porta tancada. D'aquesta forma, queda restringit l'accés a qualsevol persona no autoritzada.
Més d'un centenar de persones a la plaça Catalunya de Manresa
Boicot ICL, Arran Manresa i el SEPC han convocat una manifestació a les 8 del matí a la Plaça Catalunya. A mesura que passaven els minuts, la gent ha anat arribant de manera constant. S'hi apleguen prop de 200 persones que fan càntics i criden consignes com “Boicot Israel, boicot ICL”.
Tallen els accessos a la Zona Franca
Més d'un centenar de persones tallen els accessos a la Zona Franca de Barcelona amb motiu de la vaga en solidaritat per Palestina convocada per aquest dimecres. El piquet s'ha concentrat al voltant de la parada de metro de Parc Logístic i ha avançat per la Zona Franca fins a tallar-hi els accessos, al carrer número 50 i molt a prop del Parc Logístic de la Zona Franca. Els manifestants porten una pancarta on es pot llegir 'Aturem el genocidi' i criden "vaga general". D'altra banda, treballadors de Seat han fet una aturada durant el torn de nit.
La vaga també afecta la xarxa viària
Diverses carreteres catalanes tenen afectacions aquest dimecres al matí amb motiu de les manifestacions per la vaga per Palestina. Entre d'altres, la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona es troba tallada a l'altura de Montjuïc i la Zona Franca, en els dos sentits de la marxa. D'altra banda, l'AP-7 té diversos carrils tallats a Llinars del Vallès i Cardedeu. En concret, només hi ha un carril obert en cada direcció en aquests punts. La protesta provoca cinc kilòmetres de retencions entre Llinars del Vallès i Cardedeu, en sentit sud; i entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, en sentit nord.
Més d'un centenar de persones s'han mobilitzat des de primera hora d'aquest dimecres per bloquejar l'accés al campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb motiu de la jornada de vaga per Palestina. Membres dels col·lectius SEPC, OJS, UAB per Palestina i el Partit Revolucionari de les Treballadores han muntat barricades amb contenidors i mobiliari als principals accessos per carretera i tren, però també a les facultats amb la voluntat d'aturar l'activitat a la universitat durant tot el dia. Els col·lectius asseguren que plantegen accions de protesta amb piquets tant al matí com a la tarda, amb la complicitat, esperen, d'alumnat i treballadors del centre.
Rodalies pateix més d'una desena de supressions de trens en l'inici de la vaga
Rodalies de Catalunya pateix aquest dimecres al matí la supressió de més d'una desena de trens amb motiu de la vaga per Palestina. Des de primera hora, Renfe ha informat que té "supressions puntuals". Per ara, alguns dels serveis afectats són l'R1 de les 6.39 h des de l'Hospitalet, el de les 06.41 h des d'Arenys de Mar, o el o les 7.42 h des de Blanes; els R2sud de les 6.32 h i 7.02 h amb sortida des de Sant Vicenç de Calders, o els que havien de sortir de l'Estació de França a les 6.18 o les 8.18 hores. També s'han suprimit els serveis de les 06.27 i les 08.27 h de l'R3 des de Vic o el de les 07.27 h des de la Garriga.
D'altra banda, també hi ha retards a l'R8, l'R4, l'R2sud o l'R11.
Els serveis mínims decretats pel Govern estableixen que el servei de transport públic ha de funcionar al 66%.
Serveis mínims
Pel que fa als serveis mínims, el Govern ha determinat que en l’àmbit sanitari hi haurà “normal funcionament” de les urgències i les unitats especials i la garantia dels tractaments de radioteràpia i quimioteràpia i l’atenció quirúrgica inajornable “derivada de l’atenció urgent i greu”.
En canvi, el Departament d’Empresa i Treball ha marcat un 66% per a tot el servei del transport de viatgers, excepte el de persones amb discapacitat.
El transport de mercaderies hauran de garantir la feina “imprescindible” per abastir els establiments sanitaris i farmàcies i que “per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores”.
En l'àmbit educatiu, ha fixat un 50% de les plantilles en llars d’infants i educació especial (3 a 16 anys), mentre que a secundària un docent per cada tres unitats i dos docents per cada quatre unitats a infantil i primària.
Els sindicats majoritaris -CCOO i UGT- han convocat aturades parcials en tres franges de 2 a 4 h, de 10 a 12 h i de 17 i 19 h tant a empreses privades com a administracions públiques. A més, han organitzat una protesta a les 10 h que sortirà de les seus de les organitzacions i es dirigirà a la delegació de la Comissió Europea, on lliuraran un manifest que reclama una resposta ferma de les institucions europees. Els sindicats majoritaris fan una crida a condemnar la “política genocida” d’Israel i a reclamar la posada en marxa de plans de cooperació amb Palestina.
D’altra banda, les organitzacions adherides a la Taula Sindical de Catalunya -IAC, CGT, CNT, Co.Bas, COS i SO- animen a seguir la vaga de 24 hores i recorden que encara que s’hagi aconseguit l’alto el foc cal reclamar embargament d’armes integral i fi de relacions amb Israel, així com un judici a Benjamin Netanyahu i els responsables de les massacres a Gaza.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més