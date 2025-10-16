Cita a Manresa per als amants de la cervesa artesana amb The Brewers Calling
La bagenca La Pirata organitza el festival amb Menno Olivier Brewing per celebrar deu anys de trajectòria
La trobada tindrà lloc aquest dissabte, de 4 de la tarda a 10 de la nit, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil
El format serà reduït i "inclourà un grup de participants de primer nivell internacional"
Regió7/G.C.
Els cervesers estan d'enhorabona. Per celebrar els seus deu anys de trajectòria, La Pirata, la cervesa del Bages establerta a Súria, organitza conjuntament amb el seu soci, Menno Olivier Brewing, The Brewers Calling, un festival que, afirmen, portarà a Manresa els millors cervesers del món.
Menno Oliver és un holandès, considerat una eminència a Europa pel que fa a la cervesa artesana que, quan va plegar de l'empresa on treballava, va decidir instal·lar-se a Catalunya i fer una cervesa d'elaboració pròpia. Aquí, es va associar amb La Pirata per elaborar-la.
Tastos, gastronomia i trobades
L'esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte, dia 18 d'octubre, de 4 de la tarda a 10 de la nit, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, a la carretera de Santpedor. El format serà reduït i "inclourà un grup de participants de primer nivell internacional". La jornada combinarà tastos, gastronomia i trobades en un entorn singular, amb l’objectiu de retre homenatge a l’esperit de comunitat que mou el sector cerveser.
The Brewers Calling s’inspira justament en la idea ancestral de la crida dels clans: quan un cerveser convoca, la comunitat respon. "Una metàfora de germanor, respecte i passió compartida que travessa tot el projecte", expliquen els organitzadors, i "una oportunitat única de gaudir de les millors cerveses de tot el món, juntes, a Manresa per primer cop", hi afegeixen.
L'entrada serà amb inscripció prèvia a la web de La Pirata perquè l'aforament és limitat.
Les cerveseres participants:
• Against the Grain (Louisville, EUA): referents del craft americà, mestres de les stouts fumades i les IPAs més creatives.
• Alvinne (Flandes, Bèlgica): pioners de les fermentacions salvatges i les sours belgues modernes.
• Amager Bryghus (Copenhaguen, Dinamarca): excel·lència escandinava: IPAs potents i stouts envellides en bota.
• Kees (Zeeland, Països Baixos): consistència i creativitat amb stouts sedoses i IPAs atrevides.
• Lambrate (Milà, Itàlia): pioners de la cervesa artesana italiana des de 1996, amb un estil irreverent.
• Neon Raptor (Nottingham, Regne Unit): creativitat i color en fruit IPAs i cerveses experimentals.
• Omnipollo (Estocolm, Suècia): innovació absoluta: art líquid en forma de pastry stouts i IPAs imaginatives.
Els amfitrions, La Pirata Brewing i Menno Olivier Brewing, compartiran amb ells l'esperit de col·laboració i amistat que ha marcat tota la seva trajectòria.
The Brewers Calling "vol reivindicar que la cervesa és més que una beguda: és cultura, és comunitat i és passió compartida".
La intenció de La Pirata és que sigui un esdeveniment que tingui continuïtat.
