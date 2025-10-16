La Diputació gestionarà les multes de trànsit de la Policia Local de Manresa
Ja s’encarregava de l’impost de vehicles, l’IAE i els morosos
L’Ajuntament de Manresa ha aprovat delegar a la Diputació de Barcelona la gestió de la recaptació de les multes de trànsit.
El ple de setembre de 2024 va delegar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la gestió i recaptació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), la recaptació voluntària de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i la recaptació en període executiu dels tributs.
Ara, l’Ajuntament amplia les competències delegades amb la recaptació de les denúncies municipals de trànsit i les tasques de consulta de les dades del Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, l’expedició dels documents de notificació de les denúncies, la notificació dels acords d'incoació i denúncia, de notificació de sancions, de tramitació de la identificació dels conductors i el procediment sancionador contra els responsables identificats, de comunicació a la Direcció General de Trànsit de les dades de les sancions greus i molt greus fermes en via administrativa, el registre dels recursos i altres escrits posant els mateixos a disposició de l'Ajuntament i de realització d'actuacions preparatòries dels acords municipals.
Més eficàcia
L’Ajuntament argumenta que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació ha assolit un elevat índex d'eficàcia, tant per l'especialització del seu personal tècnic com per les economies d'escala dimanats d'un projecte global de volum creixent.
Afegeix que considera que fins al moment ha dut a terme amb eficàcia la tramitació i recaptació de les sancions derivades d’infraccions de trànsit, amb els mitjans propis disponibles i donant compliment al procediment establert a la normativa. Tanmateix, la voluntat de racionalitzar i optimitzar els recursos públics, així com de garantir una major eficiència mitjançant l’aprofitament dels serveis especialitzats i l’estructura tècnica de la Diputació de Barcelona, justifica la conveniència de delegar aquestes funcions.
Per això, es considera convenient per als interessos de l'Ajuntament de Manresa delegar en la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
