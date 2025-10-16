Així serà la festa de comiat al bar Pardal de Manresa
La mestressa, Imma Calderón, es jubila a finals d'aquest mes
L'establiment ha estat 74 anys en mans de la família
Clients de tota la vida del bar Pardal de Manresa la plaça Gispert, han organitzat una festa per aquest divendres amb motiu de la jubilació de la seva propietària, Imma Calderón. Deixarà l’establiment, que ha estat de la família els darrers 74 anys, a finals d’aquest mes per passar el testimoni a una persona que es farà càrrec del negoci sense perdre la seva identitat.
La festa de comiat, que també vol ser d’agraïment, començarà a les 7 de la tarda. Hi haurà diverses actuacions musicals fins al vespre. Hi participaren els grups Los Valientes, Fulfilleds, Sadboys i el DJ Vintage.
Els pares de Calderón van obrir el bar, al xamfrà del carrer Vilanova amb plaça Gispert, l’any 1951. Calderón hi ha treballat «tota la vida. He estat aquí des que vaig néixer fins ara que em jubilo», va recordar en una entrevista a Regió7. Durant aquests 74 anys estat en mans, doncs, de dues generacions de la mateixa família. «Els meus pars el van agafar, i d’aquí no ens hem mogut».
Durant anys, el dia a dia de Calderón ha sigut llevar-se a les cinc o a les sis del matí per anar a treballar. El canvi, «em sembla que l’aniré assumint a poc a poc. Va assegurar que el més important per ella és que no es perdi el Pardal "perquè és un bar de tota la vida" reconegut també pels seus plats de cuina tradicional catalana, la de xup-xup». Calderón confia que tot i el relleu, no es perdin els orígens del Pardal. De moment, però, el més immediat és la festa d’agraïment i de comiat.
