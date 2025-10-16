Ple de Manresa
L’illa de vianants de Manresa torna a créixer 4 anys després
El ple ha aprovat que els carrers Ignasi Balcells, Santa Maria i part de Barreres i Sant Francesc passin a ser restringits al trànsit
La darrera ampliació de l’illa de vianants de Manresa va ser a les Escodines, el 2021. Ara, el ple d’octubre de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat incorporar a l’illa de vianants el carrer de Santa Maria, el carrer d’Ignasi Balcells, el passatge de la Sederia, el carrer de Barreres (entre el carrer de Tahones i la plaça Gispert) i el carrer de Sant Francesc (entre la plaça Gispert i el carrer de Campanes).
D’aquesta forma l’illa de vianants de Manresa queda està formada per:
- C. Baixada del Carme
- C. Baixada Na Bastardes (entre C. Na Bastardes i C. Fontanet)
- Pg. de la República (entre Pl. Llisach i Plana de l’Om)
- C. Amigant
- C. Arquitecte Oms
- C. Baixada del Pòpul
- C. Baixada dels Jueus
- C. Beates
- C. Bisbe
- C. Born
- C. Camp d’Urgell (entre Pl. Gispert i c. Magraner).
- C. Canal
- C. Canal (tram entre Plaça Mercat i Plaça Pedregar)
- C. Canonge Mulet
- C. Cap del Rec
- C. Casanova
- C. Cirera
- C. d’en Botí
- C. Magraner
- C. Mel
- C. Metge Planes
- C. Muntanya
- C. Na Bastardes
- C. Nou
- C. Oleguer Miró
- Pl. Oleguer Miró
- C. Pedregar
- C. Piques (en el tram comprès entre C. Sant Miquel i Pl. Llisach)
- C. Predicadors
- C. Sabateria
- C. Sant Miquel
- C. Sobrerroca (entre Ptge. dels Amics i Pl. Major)
- C. St. Domènec
- C. St. Pere
- C. St. Tomàs
- C. Talamanca
- C. Urgell (entre C. Born i C. Magraner).
- C. Vallcendrera
- C. Vilanova
- C. d’Aiguader
- C. Escodines
- C. Sant Bartomeu
- C. Sant Antoni
- C. Montserrat
- Pg. de Pere III (entre C. Guimerà i Muralla de Sant Domènec)
- Pg. de Sant Jordi
- Pl. del Salt
- Pl. Fius i Palà
- Pl. Gispert
- Pl. Major
- Pl. Pedregar
- Pl. St. Ignasi (costat Escodines, núm. 1 a 18)
- Pl. St. Ignasi Malalt
- Pl. Plana de l’Om
- Ptge. de les Escodines
- Ptge. Juvells
- Ptge. Quatre Cantons
- C. de Barreres (entre el carrer de Tahones i la Pl. Gispert)
- C. de Sant Francesc (entre la Pl. Gispert i el carrer de Campanes)
- C. de Santa Maria
- C. d’Ignasi Balcells
- Ptge. Sederia
L’Ordenança de Circulació i Mobilitat de Manresa regula les illes de vianants, que són la part de la via pública, elevada o delimitada d’una altra forma, reservada expressament a la circulació de vianants, en la qual la circulació de vehicles està prohibida, llevat per aquells vehicles que obtinguin la corresponent autorització, estiguin exempts i els que efectuïn les operacions de càrrega i descàrrega dins l’horari establert. L’esmentat article també estableix que la seva catalogació i delimitació, es farà a través d’una resolució.
Això implica modificar la resolució del regidor d’Urbanisme i Mobilitat de 15 de març de 2021 per tal d’afegir els carrers esmentats.
