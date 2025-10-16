Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ple de Manresa

L’illa de vianants de Manresa torna a créixer 4 anys després

El ple ha aprovat que els carrers Ignasi Balcells, Santa Maria i part de Barreres i Sant Francesc passin a ser restringits al trànsit

Imatge del carrer d'Ignasi Balcells

Imatge del carrer d'Ignasi Balcells / Google Maps

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

La darrera ampliació de l’illa de vianants de Manresa va ser a les Escodines, el 2021. Ara, el ple d’octubre de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat incorporar a l’illa de vianants el carrer de Santa Maria, el carrer d’Ignasi Balcells, el passatge de la Sederia, el carrer de Barreres (entre el carrer de Tahones i la plaça Gispert) i el carrer de Sant Francesc (entre la plaça Gispert i el carrer de Campanes).

D’aquesta forma l’illa de vianants de Manresa queda està formada per:

  • C. Baixada del Carme
  • C. Baixada Na Bastardes (entre C. Na Bastardes i C. Fontanet)
  • Pg. de la República (entre Pl. Llisach i Plana de l’Om)
  • C. Amigant
  • C. Arquitecte Oms
  • C. Baixada del Pòpul
  • C. Baixada dels Jueus
  • C. Beates
  • C. Bisbe
  • C. Born
  • C. Camp d’Urgell (entre Pl. Gispert i c. Magraner).
  • C. Canal
  • C. Canal (tram entre Plaça Mercat i Plaça Pedregar)
  • C. Canonge Mulet
  • C. Cap del Rec
  • C. Casanova
  • C. Cirera
  • C. d’en Botí
  • C. Magraner
  • C. Mel
  • C. Metge Planes
  • C. Muntanya
  • C. Na Bastardes
  • C. Nou
  • C. Oleguer Miró
  • Pl. Oleguer Miró
  • C. Pedregar
  • C. Piques (en el tram comprès entre C. Sant Miquel i Pl. Llisach)
  • C. Predicadors
  • C. Sabateria
  • C. Sant Miquel
  • C. Sobrerroca (entre Ptge. dels Amics i Pl. Major)
  • C. St. Domènec
  • C. St. Pere
  • C. St. Tomàs
  • C. Talamanca
  • C. Urgell (entre C. Born i C. Magraner).
  • C. Vallcendrera
  • C. Vilanova
  • C. d’Aiguader
  • C. Escodines
  • C. Sant Bartomeu
  • C. Sant Antoni
  • C. Montserrat
  • Pg. de Pere III (entre C. Guimerà i Muralla de Sant Domènec)
  • Pg. de Sant Jordi
  • Pl. del Salt
  • Pl. Fius i Palà
  • Pl. Gispert
  • Pl. Major
  • Pl. Pedregar
  • Pl. St. Ignasi (costat Escodines, núm. 1 a 18)
  • Pl. St. Ignasi Malalt
  • Pl. Plana de l’Om
  • Ptge. de les Escodines
  • Ptge. Juvells
  • Ptge. Quatre Cantons
  • C. de Barreres (entre el carrer de Tahones i la Pl. Gispert)
  • C. de Sant Francesc (entre la Pl. Gispert i el carrer de Campanes)
  • C. de Santa Maria
  • C. d’Ignasi Balcells
  • Ptge. Sederia

L’Ordenança de Circulació i Mobilitat de Manresa regula les illes de vianants, que són la part de la via pública, elevada o delimitada d’una altra forma, reservada expressament a la circulació de vianants, en la qual la circulació de vehicles està prohibida, llevat per aquells vehicles que obtinguin la corresponent autorització, estiguin exempts i els que efectuïn les operacions de càrrega i descàrrega dins l’horari establert. L’esmentat article també estableix que la seva catalogació i delimitació, es farà a través d’una resolució.

Això implica modificar la resolució del regidor d’Urbanisme i Mobilitat de 15 de març de 2021 per tal d’afegir els carrers esmentats.

