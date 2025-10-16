Manresa concedeix la Medalla de la Ciutat a Víctor Feliu per la seva lluita incansable
El reconeixement, a títol pòstum, serà per tota una vida dedicada de forma altruista a defensar els drets de les persones
La seva incansable i destacada lluita pels drets de les persones, per la millora de les condicions de vida de la comunitat i per enfortir el teixit comunitari són els mèrits que l’Ajuntament de Manresa li reconeix a l’activista Víctor Feliu Ferrer, traspassat recentment, que rebrà la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic. L'aprovació s'ha fet un dia després que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, fes públic que la residència pública de gent gran al barri del Xup per la qual tant havia lluitat durà el seu nom.
En nom de la federació de barris i les entitats impulsores del reconeixement han intervingut Carme Carrió, acompanyada de José Antonio Carballido i amb el suport a la sala d'altres representants veïnals. Carrió ha subratllat l'esforç de Víctor Feliu perquè la democràcia formal passés a ser democràcia real. S'han referit a la seva constància i capacitat de treball per una Manresa més inclusiva.
Les entitats que s’han adherit al reconeixement són:
- La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, en representació del conjunt del moviment veïnal de la ciutat
- Associació de veïns i veïnes del Xup
- Associació de veïns i veïnes del barri del Passeig i Rodalies
- Associació de veïns i veïnes del barri de les Escodines
- Associació de veïns dels Comtals
- Associació de veïns de la Barriada Saldes-Plaça Catalunya
- Associació Memòria i Història de Manresa
- Centre Excursionista de la Comarca del Bages
- Coordinadora de Jubilats i Pensionistes
- Manresa en Comú (Catalunya en Comú)
- Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la gent gran
- Unió de Sindicats de CCOO del Vallès Occidental i la Catalunya Central
El procés per adherir-se al reconeixement a Víctor Feliu Ferrer amb la Medalla al Mèrit Cívic queda obert.
Víctor Feliu Ferrer va morir l’agost passat als 75 anys després d'una llarga lluita contra el càncer. Rere seu va deixar tota una vida dedicada a millorar la ciutat de Manresa des d'un activisme social constant i insubornable. Ho va fer en l'àmbit de l'associacionisme veïnal durant 50 anys i, una vegada jubilat, també des de la Plataforma en defensa de les pensions i dels drets de la gent gran i d'altres entitats de gent gran.
