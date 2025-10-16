La nova residència pública de gent gran de Manresa tindrà entre 80 i 100 places
L'Ajuntamtn cedirà a la Generalitat els terrenys del Xup on es construirà l'equipament
La futura nova residència per a la gent gran del barri del Xup de Manresa tindrà entre 80 i 100 places. S’ha d’acabar de definir el projecte, va dir aquest dimecres la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez.
La consellera va ser a Manresa per refermar el compromís de la Generalitat per construir l'equipament, que és previst que pugui entrar en funcionament el 2028. Es dirà Víctor Feliu, activista social i una de les ànimes de la Plataforma de la Gent Gran, entitat que els darrers anys ha defensat la necessitat de construir la residència.
Martínez va assegurar que la iniciativa «avança cap a la millora d’uns serveis públics d’excel·lència», i que la «residència estarà pensada des del primer moment en les persones per posar-les al centre». Es dissenyarà un equipament amb petites unitats de convivència.
El primer pas que s’ha de fer és que l’Ajuntament de Manresa cedeixi els terrenys que actualment són de la seva propietat a la Generalitat, que serà la titular de la finca i qui licitarà el projecte executiu i posteriorment, les obres. «La Generalitat lidera el projecte», va recordar ahir l’alcalde Marc Aloy. «És el que sempre ha volgut la plataforma, que la residència fos de titularitat pública».
Una comissió seguirà tot el procés de gestació de l’equipament i la seva construcció. «És una de les prioritats del nostre departament», va insistir la consellera, «i ho seguirem de ben a prop perquè la residència sigui una realitat».
Llista d’espera
La Plataforma de Gent Gran també formarà part d’aquesta comissió que farà seguiment del projecte. Aixímateix,x ha anunciat que «com a plataforma, una de les primeres coses que farem en els pròxims mesos és elaborar el nostre propi model de residència per compartir el projecte amb l’Ajuntament i la Generalitat», va explicar Josep Ramon Mora. La Plataforma de Gent Gran calcula que a Manresa hi ha actualment unes 300 persones en llista d’espera.
Subscriu-te per seguir llegint
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»