Servituds de pas i vistes han endarrerit la cessió del sòl per fer la nova escola Valldaura a Manresa
El terreny té un valor de 864.015 euros i permetrà construir un edifici amb capacitat per a dues línies educatives
Finalment, l’Ajuntament de Manresa pot cedir a la Generalitat el terreny per a la construcció de l’edifici definitiu de l’escola Valldaura, que porta 14 anys en barracons. Així ho han aprovat unanimitat el ple aquest dijous.
El darrer entrebanc era la necessitat d’aixecar una càrrega consistent en unes servituds de pas i vistes que constaven sobre la finca i que, finalment, s’han pogut extingir mitjançant escriptura pública atorgada davant notari en data 27 d’agost de 2025, fet que permet dir que la finca actualment es troba completament lliure de càrregues, gravàmens i servituds.
Requeriment del registrador de la propietat
No obstant això, posteriorment el Registrador de la Propietat va emetre un requeriment demanant que el Ple de la Corporació ratifiqués l’escriptura signada per l’Alcalde, per tal de poder inscriure degudament la cancel·lació de les servituds al Registre.
La cap de secció d’Educació de l’Ajuntament ha emès un informe favorable a la posada a disposició de la finca a favor de la Generalitat de Catalunya atès que la ciutat de Manresa i les necessitats d’escolarització del seu alumnat fan necessària la construcció d’un nou edifici que permeti donar per finalitzada la situació de provisionalitat en què es troba l’actual escola Valldaura des de fa ja 14 anys, en mòduls provisionals.
Així ara li toca a la Generalitat construir un edifici amb capacitat per dues línies educatives d’I3 fins 6è de primària, ampliant així la capacitat del centre actual que només disposa d’una línia i, per tant incrementar l’oferta de places educatives en el nivell d’infantil i primària al municipi. Actualment, les necessitats d’escolarització derivades de la preinscripció i de la matrícula viva a la ciutat fan necessària aquesta ampliació de places.
