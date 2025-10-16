Sorpresa a l'Escola Serra i Hunter de Manresa: avui els ha visitat el net de qui dona nom al centre
Jaime Serra Puche, que va néixer a Mèxic, on es va exiliar el seu avantpassat acabada la Guerra Civil Espanyola, està resseguint les seves passes per Catalunya i avui també ha estat a Avià
El filòsof i polític català, nascut a Manresa el 1878, va ser qui va proclamar Lluís Companys president
Gemma Camps
A l'Escola Serra i Húnter, al barri de la Balconada de Manresa, aquest dijous al matí han tingut una visita inesperada. Per sorpresa, s'hi ha presentat Jaime Serra Puche, el net de Jaume Serra i Húnter, que dona nom al centre. Nascut a Manresa el 1878, Serra i Húnter va ser un filòsof, polític català i també rector de la Universitat de Barcelona. Després de la Guerra Civil Espanyola es va exiliar a Mèxic i va formar allà la seva família.
El seu net, Jaime Serra Puche, també és una persona molta implicada en la vida social i política del seu país. Acadèmic, economista i polític, va ocupar els càrrecs de secretari de Comerç i Foment Industrial, i d'Hisenda i Crèdit Públic a Mèxic.
Ens ha vingut a conèixer per sorpresa
Fonts de l'escola han explicat que "ens ha vingut a conèixer per sorpresa perquè fa un recorregut per Catalunya seguint les passes del seu avi. Hem compartit un bon moment parlant d'educació i de futur. Ha sigut un honor conèixer-lo". Serra Puche també ha visitat Avià perquè el seu avi hi estiuejava.
A l'escola de Manresa ha entrat en alguna aula d'infantil i primària, on ha saludat la canalla i hi ha fet broma demanant-los si eren del Barça o del Madrid.
El seu avi va ser membre d'ERC i va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya el 1932, del qual en va ser nomenat vicepresident primer, i, més tard, president del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya, des d'on va fer amistat amb Santiago Pi i Sunyer i Josep Irla i Bosch. El 31 de desembre de 1933 va presidir el Parlament de forma interina i proclamà Lluís Companys com a president de la Generalitat de Catalunya. En finalitzar l'ofensiva franquista de Catalunya es va exiliar a França i més tard a Mèxic, on va ser membre del Consell Nacional de Catalunya.
