La tarifa plana d’aparcament de la Reforma li costarà a l’Ajuntament de Manresa 29.000 euros en 6 mesos
La prova pilot es durà a terme entre l’1 de novembre de 2025 i el dia 30 abril de 2026
L’Ajuntament de Manresa compensarà la concessionària per la prova pilot de la tarifa plana de 4,95 euros per estacionar al pàrquing de la Reforma (La Seu Centre) 24 hores. Concretament, destinarà un màxim de 28.893 euros pels 6 mesos de prova, entre l’1 de novembre de 2025 i el dia 30 abril de 2026.
Transcorregut aquest període de prova es valorarà amb l’empresa Estacionamientos y Servicios SA (Eysa), del grup Fomento, la possibilitat de continuar aplicant aquesta tarifa.
L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem assegura ser coneixedor de “les mancances d’aparcament que presenten moltes zones de la ciutat”. Per aquest motiu vol realitzar una prova pilot, per un període de 6 mesos de durada, consistent en el fet que l’aparcament de La Seu Centre a la plaça de la Reforma, ofereixi la possibilitat d’aparcar durant un màxim de 24 hores, per un preu tancat de 4,95 euros. Aquest import correspon a 103 minuts d’estada d’acord amb les tarifes vigents per l’any 2025.
Compensar a l'empresa
Per tal que l’empresa concessionària no tingui una reducció d’ingressos, l’Ajuntament compensarà a l’empresa, mensualment, la diferència entre el que realment ha ingressat de les tarifes aplicades de 4,95€ i el que resultaria d’aplicar la tarifa vigent, amb un màxim de 28.893 euros pels 6 mesos.
Per poder aplicar la nova tarifa Eysa ha d’adaptar el seu sistema informàtic, despesa que cobreix l’Ajuntament.
Transcorregut aquest període de prova es valorarà amb l’empresa la possibilitat de continuar aplicant aquesta tarifa fixa de 4,95 euros.
