Vint contenciosos judicials més pels diners que han de pagar els propietaris del Guimerà de Manresa
Els litigis administratius s'han presentat davant dels jutjats 1, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17 de Barcelona
Nou jutjats contenciosos administratius de Barcelona -els números 1, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 i 17- han comunicat a l'Ajuntament de Manresa la interposició de vint litigis més contra l'acord de ple del març de contribucions especials per a la realització de les obres de reforma dels carrers Guimerà i Esquilets.
L'Ajuntament per la seva part ha aprovat la personació d'aquesta Administració en el procés en primera instància i en successives fins aconseguir sentència favorable als interessos municipals.
El nou pas judicial arriba després de les desestimacions per part de l'Ajuntament dels recursos de reposició presentats pels propietaris.
Pagar 1,4 milions
El passat mes de març, el regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va informar que l’Ajuntament de Manresa havia rebut recursos de 152 propietaris del carrer Guimerà contra els 1,4 milions que han de pagar en contribucions especials. El total de propietaris afectats són 440, així que han presentat recurs un de cada tres.
Massegú va dir que malgrat la presentació de tots aquests recursos l’argumentari que aportaven era molt similar: No es considera necessari, per criteris d’oportunitat, la realització de les obres; no es donen els supòsits necessaris per a l’exigència de contribucions especials als propietaris per tractar-se d’obres de renovació i no d’obra nova o d’ampliació; la seva realització no suposarà cap benefici especial pels propietaris ni increment de valor de les seves finques; el percentatge de repartiment aplicat del 30% es considera injust en ser el benefici obtingut de caràcter general per a tot el municipi; el cost de les obres no està definit i els contribuents desconeixen quina serà la quota real a satisfer; el mòdul de repartiment aplicat és injust perquè no s’ha fet servir el volum construït sinó la longitud de façana; els propietaris no tenen l’oportunitat de fiscalitzar les obres i la tramitació de l’expedient administratiu és incorrecta. Massegú va dir que «cap d’aquestes al·legacions pot ser acceptada», segons acrediten els diferents informes jurídics, tècnics i econòmics, «i reiterem que es donen tots els requisits que exigeix la Llei, com que es produeixi un benefici especial o un augment de valor de les propietats particulars».
L’Ajuntament defensa la correcció del criteri de repartiment i el percentatge d’aplicació sobre el cost de l’obra. També considera que s’ha ponderat adequadament els beneficis especials que obtenen els propietaris i els de caràcter general. Només s’admeten els recursos que plantegen errors materials de dades.
A l’oposició, Junts s’ho mira totalment diferent. El president del grup, Ramon Bacardit, va reiterar la seva oposició a aquestes contribucions especials perquè «aquests carrers ja van pagar en part les contribucions a l’any 2000 i es tracta de carrers que no estan obsolets des del punt de vista funcional i, per tant, quan hi ha una voluntat política de fer un canvi amb paviment únic i ampliar voreres creiem que no està justificada l’aplicació de contribucions especials». Va afegir que «són arbitràries, perquè no s’imposen als carrers Pompeu Fabra o Saclosa, mentre que al Guimerà sí».
