Absurditat administrativa: L'Ajuntament de Manresa ha de demanar un préstec de 3,4 milions malgrat tenir 7 milions de superàvit
Es veu forçat a tramitar el crèdit per l’obligació de l’Estat de dedicar el romanent positiu a eixugar endeutament
Situació aparentment absurda la que es va viure en el darrer ple municipal quan es va informar que l’Ajuntament de Manresa haurà de demanar un préstec de 3,4 milions d’euros malgrat tenir disponible un superàvit de 7 milions d’euros.
El regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va explicar que s’han modificat les plurianualitats que es van preveure per pagar les obres del nou polígon industrial del Pont Nou II i de la Fàbrica Nova.
En el cas del polígon, aquest 2025 s’ha pogut executar més obra de la prevista i, en el cas de la Fàbrica Nova, s’esperava rebre aquest 2025 una subvenció que, finalment, es rebrà el 2026. A conseqüència d’això, s’ha sol·licitat un préstec de 3,4 milions d’euros, ja que l’Estat espanyol impedeix utilitzar el superàvit amb el qual compta l’Ajuntament.
«Els diners han de ser al carrer»
L’alcalde Marc Aloy es va lamentar de l’entrebanc administratiu. «No ens deixen invertir uns diners que haurien de ser al carrer», va dir.
Ja en el ple de juliol hi va haver un acord pràcticament unànime per instar el ministeri d’Hisenda a promoure en el termini més breu possible l’aprovació de les disposicions normatives que habilitin els ajuntaments a destinar el romanent positiu de tresoreria a 31 de desembre de 2024 al finançament d’inversions financerament sostenibles i a facilitar un termini suficient, no inferior als dos anys, per a la seva execució.
També es va instar les organitzacions municipalistes a fer les gestions oportunes amb el mateix objectiu i a traslladar el contingut de la moció proposada pel govern de Manresa i aprovada amb el suport de Junts, Fem Manresa i Front Nacional al ministeri d’Hisenda, a la conselleria d’Economia i Finances, a la Diputació, al Consell Comarcal del Bages, a les organitzacions municipalistes i a la Sindicatura de Comptes.
