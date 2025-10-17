Denuncien quatre persones per dur armes blanques durant una hora d'escorcolls al centre de Manresa
Un dispositiu contra multireincidents dels Mossos ha omplert de patrulles policials la plaça de Neus Català per dur a terme registres i identificacions
Policies fent registres, altres obrint maleters o aturant els conductors de patinets que circulaven pel carrer. Són algunes de les escenes que s'han pogut veure aquesta tarda a la plaça de Neus Català (Crist Rei), en el marc d'un dispositiu contra els multireincidents dels Mossos, conegut com el pla Kanpai. L'operatiu, que ha arrencat aquesta tarda i s'allargarà durant dotze hores, té com a objectiu detectar vehicles robats, drogues o armes que puguin portar els multireincidents. Durant l'hora que el dispositiu s'ha situat a la plaça Neus Català, s'han trobat quatre persones que duien armes blanques de diferent tipologia.
"L’objectiu és garantir la seguretat de tothom. Les xifres ens ho demostren, ja hem aixecat quatre denúncies per portar diferents tipus d’armes en només una hora. Si no es duguessin a terme aquests escorcolls, aquestes navalles o defenses extensibles continuarien circulant per la ciutat", explica el cap de Seguretat Ciutadana, Ramon Codina. "Es tracta de lluitar contra els multireincidents, des dels que cometen furts, fins als que es dediquen a robar, o traficar amb substàncies", detalla.
Durant el dispositiu, els agents s'encarregaven d'aturar els vehicles i els vianants que els semblaven sospitosos i els conduïen fins al darrere de les furgonetes, on es duien a terme els registres. "Busquem un perfil de persona concret, normalment aquelles que ja hem identificat diverses vegades i que, malgrat això, sempre els trobem substàncies o alguna cosa a sobre", destaca Codina.
El fet de situar el dispositiu al centre té el doble objectiu d'aproximar les tasques que fa el cos a la ciutadania i de sorprendre els delinqüents. "El fet que no sigui un punt de control habitual fa que molta gent es pensi que aquí no els poden aturar i que podran passar amb tranquil·litat, mentre que eviten altres punts on són més habituals els controls".
El dispositiu s'ha activat aquest divendres a la capital bagenca, així com a altres ciutats del territori com Terrassa, Sabadell i Girona. Els Mossos tenen previst dur a terme escorcolls al llarg de la tarda en diferents punts de la ciutat i realitzar entrades en establiments. A partir de la mitjanit, el dispositiu es traslladarà a les entrades i sortides del municipi amb controls d'alcoholèmies.
