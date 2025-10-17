L’oposició en bloc vota contra els 58,4 milions en tributs municipals a Manresa el 2026
L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem nega que siguin desproporcionades i les considera «raonables i prudents»
L’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem de l’Ajuntament de Manresa té previst recaptar l’any que ve en impostos i taxes 58,37 milions d’euros, 1,57 milions més que enguany, i ho farà sense el suport de l’oposició, que no veu clar ni el volum de tributs ni la seva destinació i va votar en contra.
Després del regidor d’Hisenda, Pere Massegú, que va reiterar els arguments exposats en la presentació dels tributs, Sergi Perramon, del Front Nacional, va exhortar l’Ajuntament a fer front comú amb altres ens municipalistes per tenir un finançament públic «just», i d’aquesta forma que les misses no les hagin de sufragar en tan alta mesura els ciutadans. Va apuntar que el 7% d’increment de la taxa de la brossa li semblava «desproporcionat».
Després d’ell, Jordi Trapé, de Fem, va dir que el seu grup no pensava donar suport «a les ordenances de sempre per fer el de sempre». Va advertir que s’estaven «perdent oportunitats» i que lamentava «el desert d’idees i de valentia en política d’habitatge». Per a Fem, la reducció del 50% de la taxa de gestió de residus per a les cases en zones rurals que tenen els contenidors a més de 300 metres és «jurídicament dubtosa».
Petició de retirada
Per part de Junts, Ramon Bacardit va lamentar la «prepotència» de l’equip de govern per aplicar «un cordó sanitari» al seu grup municipal, malgrat ser el segon en representativitat al plenari, per no intentar arribar a acords sobre la fiscalitat municipal que afecta a tots els ciutadans. Va demanar la retirada de la proposta d’ordenances fiscals perquè fossin pactades «amb el principal grup de l’oposició». Va recriminar al govern que fossin unes ordenances que «penalitzen la classe mitjana» i que segueixen el mateix camí que ha fet que «mentre Igualada, Vic i Reus avancen, Manresa retrocedeix».
El govern va replicar que no pensava retirar la proposta d’ordenances i que al novembre tocava aprovar el nou pressupost. El regidor d’Hisenda es va refermar en el fet que es tractava d’unes ordenances que no són «exagerades, sinó raonables i prudents» i va reptar Junts a no augmentar els tributs, en el cas que governi la ciutat en un futur.
L’alcalde Marc Aloy va intervenir per puntualitzar que la taxa de gestió de residus suposa «15 euros al mes per a una família». Una quantitat que considerava raonable per tota la feina que hi ha al darrere.
