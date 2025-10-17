L'històric bar Pardal de Manresa s’acomiada amb una participada festa
La mestressa, Imma Calderón, deixa el que ha estat el negoci familiar durant 74 anys
«El bar Pardal per sempre». Una pancarta penjada a la paret i gent amb samarretes negres amb aquest lema amb cridaneres lletres blanques han omplert aquest divendres al vespre la plaça Gispert de Manresa en la festa de comiat de l’establiment, que també ha volgut ser un acte d'agraïment. La seva propietària, Imma Calderón, deixarà el bar a finals de mes. Ha estat 74 anys en mans de la família. Primer els seus pares, i després sota el seu comandament.
«És un dia de bojos» comentava Calderón, que ha confessat que no s’esperava una festa d’aquest tipus. «Ha sigut aquest jovent», ha dit assenyalant un escenari improvisat a la plaça on una colla preparava un concert de música. «Sempre venen a casa». Ho ha corroborat un d’ells, Josuè Arevalo. «Fa anys que el Pardal és el nostre bar de capçalera. Quan l’Imma ens va dir que plegaria li vam dir que faríem una festeta per celebrar-ho». I així ha sigut. «Volíem que fos el dia de l’Imma».
I ho ha sigut. Els joves han organitzat la festa, però també gent de tota la vida ha passat per la plaça Gispert per acomiadar la família i el bar. El mateix que clients dels altres establiments de l’entorn, que s'han afegit a una celebració que ha tingut molta música amb les actuacions dels grups Los Valientes, Fulfilleds, Sadboys i el DJ Vintage.
Mentrestant, aquest divendres l’Imma Calderón no donava l'abast. Ha confessat que estava «nerviosa» perquè «m’agrada poder saludar a tothom i em sap greu no poder atendre’ls bé. Després de tants anys coneixes a molta gent i sempre he intentat tractar bé a tothom». I sí, es notava en l’ambient que hi havia un retorn.
L’any 1951 els pares de Calderón van obrir el bar Pardal al seu actual emplaçament, a la confluència del carrer Vilanova amb plaça Gispert. Calderón hi ha treballat tota la vida. En una recent entrevista a Regió7 va recordar que «vaig néixer aquí i hi he estat fins ara que em jubilo». Durant aquests 74 anys ha estat en mans, doncs, de dues generacions de la mateixa família. «Els meus pares el van agafar, i d’aquí no ens hem mogut».
A principis del mes vinent hi haurà relleu. Del bar Pardal se’n farà càrrec Anna Ribera, que també ha estat al comiat de Calderón. Durant anys ha treballat el món de l’hoteleria i «me’n vaig enamorar». Tant que va decidir tenir negoci propi. Serà l'històric bar Pardal. «Ja coneixia l’ambient de la plaça» i també a Imma Calderón. Van fer tractes i es van entendre. L’únic que falta ara és que Calderón li passi, fil per randa, les receptes de la cuina de xup-xup que ha fet famós al bar Pardal. Això, més alguna novetat que introduirà Ribera, farà que el Pardal tingui continuïtat sense perdre els seus orígens.
