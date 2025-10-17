Manresa acull una jornada per debatre els vincles entre ciutat, salut i canvi climàtic
La iniciativa està adreçada a professionals però també hi haurà espais de reflexió oberts a la ciutadania
REGIÓ7
Tenen algun vincle ciutat, salut i canvi climàtic? És el que es debatrà la setmana vinent a Manresa, els dies 22 i 23. La capital del Bages serà escenari de debat i acció al voltant dels vincles entre la salut i el canvi climàtic amb la celebració de la 1a Jornada Ciutat, Salut i Clima.
La iniciativa compta amb la participació de fins a disset ponents en una jornada que combina sessions per a professionals de la salut i altres sessions obertes a la ciutadania per fomentar una mirada integrada del concepte One Health i promoure respostes col·lectives davant de la crisi climàtica.
La Jornada s’articula en dues grans línies. La primera d’aquestes línies està adreçada als professionals de la salut i d’altres àmbits interessats. Es concentra en un matinal dimecres dia 22 (de 8:15 a 14h) a la sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu. Hi participarà el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
Experts debatran sobre els principals reptes sanitaris derivats del canvi climàtic. Així
intervindrà el pneumòleg Carlos Cabrera de l’Hospital Universitari de Gran Canaria Doctor Negrín. Elena Codin, responsable de la Unitat de Salut mediambiental de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que se centrarà en les conseqüències i solucions en l’àmbit de la salut infantil. En neuroenvelliment intervindrà com a ponent Eider Arenaza, investigadora d’ISGlobal. També hi haurà una taula rodona de recerca en salut planetària. En aquest espai intervindran diferents experts que se centraran en el treball fet a la Catalunya central.
La segona línia, dimecres 22 i dijous 23 a la tarda a la Plana de l’Om (de 17:30 a 19:30h de la tarda), està pensada per a tractar temes amb incidència en la ciutadania.
La sessió de dimecres estarà conduïda per la periodista Aina Font. Hi haurà tres ponències. A la primera, la metgessa i antropòloga Vània de la Fuente parlarà d’edatisme i del paper de l’activisme dels més grans davant el canvi climàtic. També s’exposaran solucions concretes per a la transformació dels entorns escolars segurs i verds amb la ponència de la investigadora en salut planetària de l’ICS-IDIAPJGol, Mireia Gascon. Finalment, l’arquitecte Mamen Artero ser centrarà en el necessari canvi de mirada sobre els espais i entorns educatius.
Participació bagencaDijous a la tarda, la sessió conduïda pel director adjunt de Regió7, Enric Badia, girarà entorn de l’impacte del canvi climàtic no només en la salut sinó que també en l’economia amb la intervenció de la investigadora d’ICREA, la bagenca Mar Reguant, i el físic i investigador de l’ICMAB-CSIC, el manresà Xavier Obradors.
També en aquesta sessió intervindrà Anabel Gulías, responsable de l’àrea d’Igualtat, Benestar, Salut i Economia del Concello de Pontevedra que explicarà el model d’èxit d’aquesta ciutat gallega quan a pacificació urbana i mobilitat sostenible. Finalmentment Nora Maristany, gestora de projectes de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, parlarà del paper de la ciutadania en la construcció de ciutats saludables.
Col·laboració institucional i comunitària
L’organització de la 1a Jornada Ciutat, Salut i Clima és una iniciativa fruit de la col·laboració entre institucions sanitàries, administracions locals, universitats i entitats ambientals del territori, que han unit esforços per promoure una nova cultura de salut que posi al centre la vida, el territori i el futur del planeta.
Hi participa el Departament de Salut, Ajuntament de Manresa, Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), Institut Català de la Salut de la Catalunya Central (ICS), Fundació Althaia, Fundació Sant Andreu Salut, Col·legi de Metges de Barcelona, Col·legi d’Infermeria (CoMB), Societat Catalana de medicina familiar i comunitària (CAMFiC), Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Fundació Universitària del Bages-UManresa, Facultat de Medicina UVic-UCC, Col·legi d'Infermeria, Universitat Politècnica Catalunya (Campus Manresa), Meandre Associació i IDIAPJGol.
Aquest desplegament d’agents confirma la voluntat de construir un model de salut comunitària preparat per fer front als reptes del segle XXI, integrant cura del medi ambient, planificació urbana, mobilitat i comunitat.
Salut integral davant el canvi climàtic.
La salut integral és un dels eixos estratègics del departament de Salut que ha presentat accions concretes per a treballar aquesta nova mirada com un element transversal, interdepartamental i amb la participació d’actors locals, mediambientals i de definició de ciutat.
Des del departament ja s’han empès accions com la incorporació de determinants ambientals i socials als Plans de Salut Territorialitzats. També s’ha avançat la necessitat d’aprofundir amb la promoció de la investigació i la innovació en salut planetària en col·laboració amb centres sanitaris i universitats; la transformació dels centres sanitaris per avançar cap a una sanitat descarbonitzada i resilient, l’actuació de la formació professional per preparar els equips sanitaris davant els nous riscos climàtics i el treball amb el món local per al desplegament d’intervencions comunitàries com la creació d’espais verds, la mobilitat activa o els barris saludables.
La 1a Jornada Ciutat, Salut i Clima no només és una cita per reflexionar, sinó un espai de trobada i de construcció conjunta de futur. L’objectiu final és que cada persona, entitat, institució o negoci contribueixi, des de la seva responsabilitat, a fer de Manresa una ciutat resilient, saludable i humana.
