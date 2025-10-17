A partir de dilluns vinent el bus urbà deixarà de passar pel Guimerà
S’estrena el nou circuit pensant ja en el futur carrer només per a vianants
REGIÓ7
A partir de dilluns vinent, l’autobús urbà deixarà de passar pel carrer Guimerà. A partir de plaça Espanya s’iniciarà el nou recorregut que anirà pel cantó dret del Passeig cap a la prolongació Guimerà en direcció al carrer del Bruc. Seguirà pel carrer Saclosa, carrer Cardenal Lluch i carrer Pompeu Fabra, abans de reprendre el recorregut habitual per la carretera de Cardona. Es col·locaran vinils publicitaris als busos i a les parades i els dies 20 i 21 hi haurà un servei d’informadors que explicaran els canvis a peu de marquesina.
El canvi afecta les línies L1 Balconada, L2 La Parada, L3 Mion, LF Festius i LN Nocturn del bus urbà. Aquests canvis estan vinculats als treballs d’urbanització del Guimerà per convertir-lo en illa de vianants.
Entre les novetats més destacades hi ha la reubicació de l’actual parada provisional de Guimerà -situada actualment davant l’estàtua del rei Pere III-, que es trasllada a la prolongació del mateix carrer, davant el número 60. També la nova parada del carrer Pompeu Fabra número 11, així com canvis a les parades actuals de Bruc i plaça Sant Domènec, l’anul·lació d’algunes parades provisionals i la recuperació de la parada del Mercat Puigmercadal per a la línia L1 Balconada.
Canvis d'horaris i de nom
Pel que fa als horaris, la L1- Balconada incorporarà un bus addicional en temporada alta per millorar el temps de volta, per tal de garantir la puntualitat i nivells satisfactoris d’ocupació del servei. La freqüència de pas en temporada alta serà de 13 minuts, per tant, s’incrementa respecte de l’actual, que és de 15 minuts.
La L2 -La Parada manté la freqüència de 15 minuts en temporada alta. Per tal de garantir la puntualitat de la línia, des de la sortida de l’estació de busos es continuarà pel carrer Pare Clotet incorporant-se al passeig de Pere III per la carretera de Vic, per aquest motiu s’anul·la la parada de l’Estació Bus/Pare Clotet, donada la proximitat de la parada Estació Bus/FGC. En temporada baixa, s’incorpora un bus més per tal de millorar la puntualitat de la línia, millorant també la freqüència de pas de 20 a 15 minuts.
La línia L3 manté la freqüència de 30 minuts. S’incrementa el servei de dissabtes, fent-lo continu durant tot el dia. Això vol dir que no hi haurà tall al migdia.
També hi haurà un canvi de nom. Fins ara hi havia una parada anomenada Pompeu Fabra, situada a la carretera de Cardona, davant el Casal de La Caixa. Aquesta parada, ara passarà a anomenar-se Pompeu Fabra-Cardona, per la seva ubicació i perquè el nom de Pompeu Fabra l’agafarà la nova parada de Pompeu Fabra 11.
Per ajudar a entendre millor els canvis als usuaris, els dies 20 i 21 d'octubre hi haurà informadors a les parades de Guimerà, Carretera Vic 16, Plaça Sant Domènec, Pompeu Fabra i Pompeu Fabra/Cardona.
Canvis en les parades:
Línia L1- Balconada:
Parades noves:
Guimerà (prolongació): Situada entre la plaça Neus Català i carrer Carrió
Bruc: Parada existent per la L8
Pompeu Fabra: Situada al carrer Pompeu Fabra 11
Parades eliminades:
Guimerà (estàtua rei Pere III)
Línia L2- La Parada:
Parades noves:
Guimerà (prolongació): Situada entre la plaça Neus Català i carrer Carrió
Bruc: Parada existent per la L8
Pompeu Fabra: Situada al carrer Pompeu Fabra 11
Parades eliminades:
Guimerà (estàtua rei Pere III)
Pompeu Fabra (davant Casal La Caixa): La L2 deixarà de passar per aquesta parada, i el nom es modificarà a Pompeu Fabra/Cardona
Estació Bus/Pare Clotet: Eliminada per garantir la puntualitat de la línia (continuarà fent parada a l’Estació de Busos)
Línies L3 -Mion, LF- Festius i LN- Nocturn:
Parades noves:
Guimerà (prolongació): Situada entre la plaça Neus Català i carrer Carrió
Bruc: Parada existent per la L8
Pompeu Fabra: Situada al carrer Pompeu Fabra 11
Parades eliminades:
Guimerà (estàtua rei Pere III)
Pompeu Fabra (davant Casal La Caixa): Les línies L3, LF i LN deixaran de passar per aquesta parada, i el nom es modificarà a Pompeu Fabra/Cardona
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»