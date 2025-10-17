No són "Els ocells" de Hitchcock, és un carrer de Manresa
La piuladissa dels estornells que hi ha al primer tram del Carrasco i Formiguera al capvespre és espectacular
Als exemplars que ja hi ha habitualment s'hi sumen ara els que arriben en el procés migratori
Al primer tram del carrer de Carrasco i Formiguera de Manresa per la banda de la prolongació del carrer d'Àngel Guimerà, al capvespre, la piuladissa dels ocells que hi ha als arbres és espectacular. Si es passeja per aquest vial de la ciutat és impossible no sentir el xivarri que fan. Hi ha altres punts de la ciutat on els ocells també es fan notar, com entorn de la plaça Espanya, on és habitual sentir el so estrident que fan les cotorres. Res a veure, però, amb la piuladissa al Carrasco i Formiguera.
"Comportament de dormidor"
El biòleg Marc Illa (Santpedor, 1995), una de les veus de referència en matèria de la migració dels ocells, que també és anellador expert de l’Institut Català d’Ornitologia, explica que els ocells en qüestió són estornells, que el terrabastall que fan és un "comportament de dormidor", nom que reben els punts on van a dormir, i que n'hi poden haver centenars i milers.
Els dormidors són espais on hi ha arbres alts. En aquest cas, a Manresa, estan entre dues façanes de cases, que els donen molta seguretat. Comenta que "criden molt" i que, a més a més, en aquesta època de l'any, a l'espècie d'estornell comú, sobretot, i d'estornell negre que ja hi ha a la ciutat s'hi afegeixen els que arriben del centre d’Europa i de l’est del continent en el procés de migració, i que "es queden a hivernar en aquests dormidors perquè els ofereixen seguretat i una bona temperatura".
"Petites disputes amb el veí"
Després de dedicar el dia a buscar menjar, els estornells tornen al capvespre als dormidors per passar-hi la nit i generen la cridòria que es pot sentir al carrer manresà, que també poden fer a la matinada i que és fruit de "petites disputes amb el veí" per triar el millor lloc i del "comportament social" que tenen aquestes aus.
Si és un lloc que els agrada molt és molt probable que ja el vagin mantenint, amb l'afegit que ara s'hi sumen els que hi arriben en el procés migratori.
A la tardor, quan comencen a baixar les temperatures de manera perceptible, és quan els estornells es fan més visibles a les ciutats i quan els ornitòlegs en registren més observacions. Aquestes aus, a més a més, volen en estols fent unes acrobàcies espectaculars que tenen per objectiu distreure els seus depredadors.
En el cas de l'estornell comú, és un resident abundant a la major part del territori i només manca en algunes zones del sud de Tarragona. Pel que fa a l'estornell negre, es distribueix de forma regular i comuna pel sud i la porció occidental del territori i, de manera més irregular, per la resta. Actualment, és present en pràcticament tota l'àrea, incloses les comarques pirinenques i prepirinenques. (Font: SIOC).
